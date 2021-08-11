Обзор новостей: Выявлен и отстранен сотрудник ФНС, плативший налоги за граждан

Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 Шойгу заявил, что никому нельзя позволять посягать на символы России
https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Госдуметр играет за Митрохина
https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Депутат-единоросс, признавшийся в убийстве, отправлен… под домашний арест
4 ЛДПР пытается перед выборами улучшить свой имидж
5 Выявлен и отстранен сотрудник ФНС, плативший налоги за граждан
6 Как утверждают специалисты, в Якутии пожарами охвачена территория размером со всю Западную Европу.
7 Киев призвал Вашингтон развернуть на территории Украины силы противовоздушной обороны США.
https://forum-msk.org/material/news/1...
8 Границу Афганистана с Узбекистаном и Таджикистаном контролируют талибы,
https://forum-msk.org/material/news/1...
9 Конфеты будут попроще и подешевле
https://forum-msk.org/material/news/1...
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