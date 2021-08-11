Обзор новостей: Выявлен и отстранен сотрудник ФНС, плативший налоги за граждан Обзор новостей с Анатолием Барановым. 1 Шойгу заявил, что никому нельзя позволять посягать на символы России https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Госдуметр играет за Митрохина https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Депутат-единоросс, признавшийся в убийстве, отправлен… под домашний арест 4 ЛДПР пытается перед выборами улучшить свой имидж 5 Выявлен и отстранен сотрудник ФНС, плативший налоги за граждан 6 Как утверждают специалисты, в Якутии пожарами охвачена территория размером со всю Западную Европу. 7 Киев призвал Вашингтон развернуть на территории Украины силы противовоздушной обороны США. https://forum-msk.org/material/news/1... 8 Границу Афганистана с Узбекистаном и Таджикистаном контролируют талибы, https://forum-msk.org/material/news/1... 9 Конфеты будут попроще и подешевле https://forum-msk.org/material/news/1...



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