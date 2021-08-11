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Московский листок

Обзор новостей: Выявлен и отстранен сотрудник ФНС, плативший налоги за граждан

Опубликовано 11.08.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

1 Шойгу заявил, что никому нельзя позволять посягать на символы России

https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Госдуметр играет за Митрохина

https://forum-msk.org/material/news/1...

3 Депутат-единоросс, признавшийся в убийстве, отправлен… под домашний арест

 

4 ЛДПР пытается перед выборами улучшить свой имидж

 

5 Выявлен и отстранен сотрудник ФНС, плативший налоги за граждан

 

6 Как утверждают специалисты, в Якутии пожарами охвачена территория размером со всю Западную Европу.

 

7 Киев призвал Вашингтон развернуть на территории Украины силы противовоздушной обороны США.

https://forum-msk.org/material/news/1...

8 Границу Афганистана с Узбекистаном и Таджикистаном контролируют талибы,

https://forum-msk.org/material/news/1...

9 Конфеты будут попроще и подешевле

https://forum-msk.org/material/news/1...



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