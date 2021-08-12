Навальный посягнул на права граждан

Следственный комитет предъявил Алексею Навальному новое обвинение - в создании организации, посягающей на права граждан, сообщила РИА Новости в среду официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 239 УК РФ, по факту создания некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Обвинение в совершении указанного преступления предъявлено Алексею Навальному", - сказала Петренко.

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Статья загадочная, обвинение - еще более.

УК РФ Статья 239. Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан

1. Создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, а равно руководство таким объединением -

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Создание некоммерческой организации (включая некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента) либо структурного подразделения иностранной некоммерческой неправительственной организации, деятельность которых сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний, а равно руководство такой организацией либо структурным подразделением -

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

3. Участие в деятельности некоммерческой организации, указанной в частях первой и второй настоящей статьи, а равно пропаганда деяний, предусмотренных частями первой и второй настоящей статьи, -

наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Ну, понятно - нельзя создавать секты с изуверским уклоном, нельзя создавать "клубы самоубийц", сообщества ассавинов и прочую Аль-Каеду, да будет она проклята Роскомнадзором.

Но Леша ничего подобного не создавал!

Может, он под угрозой страшных пыток выгонял молодых людей на митинги? Обещал запереть в зиндане и сутками напролет читать книжки про Гарри Поттера? Заставлял слушать рэп?

Или он посягал на право граждан строить себе за казенный счет дворцы по всему свету?

Ну это, конечно, ни в какие ворота... Как он мог?

У нас коррупция, считай, основа конституционного строя, а он посягнул...

А.Б.