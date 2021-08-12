Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Навальный посягнул на права граждан

Опубликовано 12.08.2021 в разделе комментариев 0

путин навальный
Навальный посягнул на права граждан

Следственный комитет предъявил Алексею Навальному новое обвинение - в создании организации, посягающей на права граждан, сообщила РИА Новости в среду официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 239 УК РФ, по факту создания некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Обвинение в совершении указанного преступления предъявлено Алексею Навальному", - сказала Петренко.

***

Статья загадочная, обвинение - еще более.

УК РФ Статья 239. Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан

1. Создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, а равно руководство таким объединением -

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Создание некоммерческой организации (включая некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента) либо структурного подразделения иностранной некоммерческой неправительственной организации, деятельность которых сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний, а равно руководство такой организацией либо структурным подразделением -

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

3. Участие в деятельности некоммерческой организации, указанной в частях первой и второй настоящей статьи, а равно пропаганда деяний, предусмотренных частями первой и второй настоящей статьи, -

наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

 

Ну, понятно - нельзя создавать секты с изуверским уклоном, нельзя создавать "клубы самоубийц", сообщества ассавинов и прочую Аль-Каеду, да будет она проклята Роскомнадзором.

Но Леша ничего подобного не создавал!

Может, он под угрозой страшных пыток выгонял молодых людей на митинги? Обещал запереть в зиндане и сутками напролет читать книжки про Гарри Поттера? Заставлял слушать рэп?

Или он посягал на право граждан строить себе за казенный счет дворцы по всему свету?

Ну это, конечно, ни в какие ворота... Как он мог?

У нас коррупция, считай, основа конституционного строя, а он посягнул...

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • В какой день вы намерены пойти на выборы?:
Результаты
Интернет-ТВ
Обзор новостей: Выявлен и отстранен сотрудник ФНС, плативший налоги за граждан
Обзор новостей: Выявлен и отстранен сотрудник ФНС,...
11.08.2021
Самокат смерти
Самокат смерти
11.08.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Навальный посягнул на права граждан (0)
Забыли поделиться (0)
Глубинное государство в США (0)
Ответственный за происходящее с домами обещал найтись в течение двух дней (0)
По поводу статьи президента России Владимира Путина "Анти-Россия" (0)
Обзор новостей: Выявлен и отстранен сотрудник ФНС, плативший налоги за граждан (0)
Самокат смерти (0)
Шойгу указал, как правильно понимать (14)
Границу Афганистана с Узбекистаном и Таджикистаном контролируют талибы (6)
Конфеты будут попроще и подешевле (18)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Потрясающе!!!
Дарья Митина Дарья Митина: Блаженны пиздЯщие, ибо они допиздятся
Дарья Митина Дарья Митина: Уф....
orphoprosecutor orphoprosecutor: Гребаные лодки
Дарья Митина Дарья Митина: Фсем фтыкать!!! Кандидат Колобок на проводе!!!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss