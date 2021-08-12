Туземная Литва: русские шпионы и войска против мигрантов

Прошли одиночные пикеты около литовского посольства

с требованием прекратить преследование знаменитого литовского антифашиста Альгирдаса Палецкиса. В конце июля Шяуляйский окружной суд Литвы приговорил антифашиста Альгирдаса Палецкиса к 6 годам тюрьмы по сфабрикованному от начала и до конца делу за "шпионаж в пользу России".

Инициаторами пикета и передачи петиции литовским властям были граждане Литвы, находящиеся в Москве, которых поддержали представители Объединённая Коммунистическая Партия (Дарья Митина), активист Другой России Бенесс Айо, представители партии Коммунисты России, Российской Маоистской партии.

- Полиция вела себя нервно, - пишет Дарья Митина, - сначала не возражала против пикетирования, просто проверив документы пикетчиков, но потом потребовала, чтобы с пикетирования удалились "иностранцы" - граждане Литвы и Латвии.

На вопрос Митиной, почему граждане Литвы не могут пикетировать своё же дипломатическое представительство, полицейский сказал, мол, вот пусть войдут в посольство и там пикетируют.

Но войти в посольство не удалось - когда председатель Социалистического Фронта Литвы Гедрюс Грабаускас позвонил в дверь посольства, у него не слишком вежливо поинтересовались - мол, чего надо. Услышав про передачу петиции, сотрудники литовского посольства отказались её принять - шлите, мол, почтой. Впустить Грабаускаса внутрь они тоже отказались. Можете себе представить - литовского гражданина отказались впустить на территорию Литвы!

В октябре 2018 года литовские спецслужбы задержало 11 человек, объявив о раскрытии «российской шпионской сети». Истинная причина ареста - Альгирдас открыто заявляет о лживости официальной версии событий, имевших место в январе 1991-го у телебашни Вильнюса. Погибших там людей убили не советские военнослужащие, а местные снайперы.

Любопытно, что именно за это люди, в том числе и бывший руководитель охраны края, с которым я знаком лично, уже отсидели в Литве. Но говорить об этом все равно нельзя…

Литва выставила против нелегальных мигрантов армию

Решение использовать армию и Союз стрелков Литвы для "выполнения задач на границе" не может не вызвать вопросы о том, как эти страны относятся к выполнению международных соглашений.

Соблюдение прав человека означает недопущение нарушений прав человека и в контексте миграции включает отказ от произвольных задержаний, пыток и коллективного выдворения мигрантов. Но именно это сейчас и происходит: туземные СМИ сообщают об убитом враче из Ирака, о забитой до потери сознания беременной женщине…

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4000 мигрантов. Среди них, по словам литовских чиновников, много людей, у которых диагностирован ковид.

По данным на 29 июля, в Литве 128 мигрантов нуждались в амбулаторном лечении из-за различных болезней или недомоганий, 48 были отправлены на стационарное лечение.

Заместитель министра внутренних дел Сигита Шчаевене заявила, что мигранты, у которых выявлен коронавирус, изолированы на пограничных заставах. На заставах они живут в палатках, где и получают лечение…

Появились сообщения о том, что мигранты, застрявшие в Белоруссии, задерживаются уже и на территории России. В Смоленской области задержали две группы мигрантов, которые пытались въехать в Российскую Федерацию из Республики Беларусь.

А.Б.