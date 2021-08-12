Шойгу теперь реконструирует БАМ, а глава МЧС поспевает к пепелищу

Глава Минобороны России Сергей Шойгу принял участие в запуске реконструкции восточной ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

«Сегодня мы заложили камень, символизирующий начало реконструкции восточной ветки Байкало-Амурской магистрали»,— объявил Шойгу, которого цитирует пресс-служба Минобороны.

А почему министр обороны, а не министр транспорта?

Ну ничего, к выборам еще можно успеть открыть пару роддомов, какой-нибудь театр и пивной ресторан… Для лидера списка «Единой России» нет ничего невозможного.

Причем театр нужно открывать в Крыму, роддом на Донбассе, а пивной ресторан, по обыкновению, в Мюнхене.

Глава МЧС прибыл на места, где в Якутии раньше был лес

По поручению президента Путина глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл в Республику Саха (Якутия) для оперативного управления группировкой ведомственных сил, задействованной в борьбе с природными пожарами.

Ничего не скажешь, оперативненько, месяца не прошло…

Отмечается, что Зиничев проведет совещание по разработке дополнительных мер по стабилизации обстановки и оказанию помощи населению республики.

Да, в общем, все уже стабильно – сгорело…

Кроме того, он оценит своевременность принятия профилактических мер в области обеспечения пожарной безопасности на месте ЧС.

Без комментариев.

А.Б.