Шойгу теперь реконструирует БАМ, а глава МЧС поспевает к пепелищу

Глава Минобороны России Сергей Шойгу принял участие в запуске реконструкции восточной ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ).
«Сегодня мы заложили камень, символизирующий начало реконструкции восточной ветки Байкало-Амурской магистрали»,— объявил Шойгу, которого цитирует пресс-служба Минобороны.
А почему министр обороны, а не министр транспорта?
Ну ничего, к выборам еще можно успеть открыть пару роддомов, какой-нибудь театр и пивной ресторан… Для лидера списка «Единой России» нет ничего невозможного.
Причем театр нужно открывать в Крыму, роддом на Донбассе, а пивной ресторан, по обыкновению, в Мюнхене.
Глава МЧС прибыл на места, где в Якутии раньше был лес
По поручению президента Путина глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл в Республику Саха (Якутия) для оперативного управления группировкой ведомственных сил, задействованной в борьбе с природными пожарами.
Ничего не скажешь, оперативненько, месяца не прошло…
Отмечается, что Зиничев проведет совещание по разработке дополнительных мер по стабилизации обстановки и оказанию помощи населению республики.
Да, в общем, все уже стабильно – сгорело…
Кроме того, он оценит своевременность принятия профилактических мер в области обеспечения пожарной безопасности на месте ЧС.
Без комментариев.
А.Б.
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