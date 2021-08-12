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Московский листок

Госдуметр-197: пошли на второй круг

Опубликовано 12.08.2021 в разделе комментариев 2

путин выборы собянин бюджет
Госдуметр-197: пошли на второй круг

Петр Милосердов, автор проекта: "Пошли, с помощью донатов, на второй круг. Смотрите картинку, выгрузка по ссылке. Завтра сделаю сравнение с первым кругом".

Сравнить с первым опросом очень просто - вот он. С него и начали.

Начинаем писать предвыборную пульку

Как видим, к первому опросу большинство и не выдвинулось еще. Сейчас все.

Но стабильно лидирует Евгений Попов, Но в начале кампании его знали 25 процентов опрошенных, теперь уже половина. Раньше готовы были за него проголосовать только 30 процентов от тех, кто его знает, теперь подтянулись, видимо, бюджетники, доля готовых выросла до двух третей. Причем тех, кто вообще никого не знает, уменьшилась с 40 до 30 процентов, то есть даже если все они вдруг внезапно прозреют и пойдут голосовать за кого-то еще, Попов все равно станет депутатом.

Вот даже интересно, с кем тогда будет вести эфир Скабеева?

Гончаров от "Яблока" и Лобанов от КПРФ уже не интересно - каждый отстает от Попова в 3 раза, то есть даже если объединят усилия, все равно мимо. Но и объединить "Яблоко" с КПРФ навряд ли реально.

А вот на третьем месте среди отстающих - Тарнавский (СР), что интересно. Человек не вел медийной кампании, но, это мне известно, активно работал в округе. И даже немного обогнал Потапенко, котьорый, наоборот, медийный, но в округе ему недосуг.

Та же история с очень медийной Дарьей Митиной (ОКП и "Коммунисты России"), которая, кстати, баллотируется в этом округе не в первый раз. И - 5 процентов известности!

Либо в этом "университетском" округе люди вообще не интересуются окружающим их пространством, либо есть какая-то особенность в опросе...

В общем, округ оказался очень интересным по части изучения флуктуайций общественного мнения, но в части политической борьбы - малоперспективным. 

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
На пеньке пролосовал и написал 12.08.2021 12:25
Знать Попова еще не значить голосовать за эту едрисневскую подстилку!
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(без названия)
стоик7912 написал 12.08.2021 11:23
людям это интересно?
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