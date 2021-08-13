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Московский листок

Все будет хорошо! Или не будет. Или будет, но нехорошо...

Опубликовано 13.08.2021 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Все будет хорошо! Или не будет. Или будет, но нехорошо...

9 августа 2021 года наконец состоялось явление управляющей компании «Алькор» и представителей управы Текстильщики перед жильцам домов 7, 9 и 9 а по 1-му Грайвороновскому проезду.

До этого время встречи переносилось неоднократно. Одна из намеченных и несостоявшихся встреч с господами-управляющими в итоге превратились во встречу жильцов с депутатом Мосгордумы от КПРФ Павлом Тарасовым, кандидатом в депутаты Госдумы от КПРФ Сергеем Курганским и московскими коммунистами (ОКП, РМП-Москва, Рабочий компас, Рабочий контроль, АКМ-ТР).

Наконец господа-управляющие и госпожа-королевна управы появились. Им задали простые вопросы, на которые получили довольно странные ответы. Например, почему компания была назначена без учёта мнения собственников. На это глава управы заявила, что собственников меньше 50%, а в таких случаях город назначает сам (по информации, имеющейся у жильцов, собственников больше 50%).

Далее шли вопросы и депутата и жителей к управляющей компании:

- По каким тарифам будут оплачиваться коммунальные услуги?

- По городским, всё будет хорошо!

 

- А почему вы сейчас не посылаете платёжки, может, у вас метода расчёта такая, что цены будут конские и вы не хотите злить народ до выборов?

- Всё будет хорошо.

 

- Как компания будет отапливать дом, не имея договоров с организациями-поставщиками энергии?

- Всё будет хорошо! (никаких документов не показано)

 

- Вот вы планируете снести общую котельную и построить индивидуальные тепловые пункты у каждого дома, а что будет между сносом и постройкой?

- Сносить будем после постройки, всё будет хорошо!

 

- У вас практически нет уставного капитала, как вы будете отвечать, если что-то будет не хорошо?

- А за нас ответит группа компаний «ПИК».

 

- Группа компаний - это не юридический термин! Есть какие-то документы в соответствии с которыми ПИК должен отвечать за вас?

- Будет всё хорошо!

 

- У ПИКа есть управляющие компании, реально управляющие домами, почему для управления нашими домами создана отдельная компания, не занятая больше ничем?

- Мы сидим в одном ОФИСЕ с ПИКом, у вас будет всё хорошо!

 

- Мы волнуемся, потому что знаем, что большая компания делает много маленьких, когда нужно сделать что-то такое, за что потом может быть придётся нести ответственность!

- У вас будет всё хорошо! В ответ на ваши вопросы мы вам установим стенд с документами!

 

- А почему нельзя было сразу взять эти документы с собой?

- У вас будет всё хорошо!

 

- И вообще — всё будет хорошо, никто на ПИК не жалуется! (отметим, что это немножко не так, любой пользователь интернета может убедиться, что с ПИКом связано рекордное количество скандалов).

Напоминаем, что во дворе у домов 7, 9 и 9 а по 1-му Грайвороновскому проезду нынче строятся небоскрёбы Пика. Возможно, ПИК хочет застроить и территорию домов. Возможно, менеджеры ПИКа считают, что если создать людям невыносимые условия (например, управляющая компания гробит зимой котельную и тихо сливается) договариваться с жильцами о расселении на максимально приятных для ПИКа условиях будет легче.

Но менеджеры уверяют, что всё будет хорошо! Так хочется верить!

 

PS. В настоящее время 12 июня 12 часов дня квартиру 15 (1й Грайвороновский дом 7) продолжает заливать с крыши. Проводку в квартире тоже заливает. Представители управляющей компании советуют обесточить квартиру. Больше пока ничем не помогли.

Все будет хорошо!



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