Обзор новостей: виноградное вино резко подорожает

Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 Следственный комитет предъявил Алексею Навальному новое обвинение
https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Возбуждены уголовные дела за подделку протоколов собраний жильцов управляющими компаниями
3 Минздрав предложил повысить возраст продажи алкоголя
4 Новость в тему: виноградное вино резко подорожает
5 Шойгу теперь реконструирует БАМ
https://forum-msk.org/material/news/1...
6 Прошли одиночные пикеты около литовского посольства
7 Литва выставила против нелегальных мигрантов армию
https://forum-msk.org/material/news/1...
8 Разведка США заканчивает доклад о происхождения коронавируса
9 Чехия стала крупнейшим импортером российской оборонной продукции
10 Глава МЧС прибыл на места, где в Якутии раньше был лес
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