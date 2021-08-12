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Московский листок

Обзор новостей: виноградное вино резко подорожает

Опубликовано 12.08.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

1 Следственный комитет предъявил Алексею Навальному новое обвинение

https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Возбуждены уголовные дела за подделку протоколов собраний жильцов управляющими компаниями

3 Минздрав предложил повысить возраст продажи алкоголя

 

4 Новость в тему: виноградное вино резко подорожает

 

5 Шойгу теперь реконструирует БАМ

https://forum-msk.org/material/news/1...

6 Прошли одиночные пикеты около литовского посольства

 

7 Литва выставила против нелегальных мигрантов армию

https://forum-msk.org/material/news/1...

8 Разведка США заканчивает доклад о происхождения коронавируса

 

9 Чехия стала крупнейшим импортером российской оборонной продукции

 

10 Глава МЧС прибыл на места, где в Якутии раньше был лес



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Обзор новостей: виноградное вино резко подорожает
Обзор новостей: виноградное вино резко подорожает
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