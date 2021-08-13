Теракт в Воронеже почему-то так не называют

В Воронеже взорвался автобус, пострадали как минимум 12 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Одной женщине оторвало ноги, позже она скончалась в больнице. По последним данным, один человек находится в крайне тяжелом состоянии, двое — средней тяжести, состояние еще троих уточняют.

По словам водителя, в момент ЧП в автобусе было три десятка человек. Взрыв произошел у торгового центра "Галерея Чижова", взорвался ПАЗ на маршруте 10А.

Сообщалось, что произошел взрыв газового оборудования. При этом представитель перевозчика заявил РИА Новости, что весь транспорт компании работает на дизельном топливе. Об этом же ТАСС в четверг сообщил замруководителя городского управления транспорта Максим Захаров - все на дизеле.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев проверить автопарки всех пассажирских перевозчиков в городе.

Как сообщил с места событий корреспондент РИА Новости, на место ЧП приехала машина взрывотехников ФСБ.

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Хотелось бы, конечно, точнее знать причину взрыва - не понятно, чего темнят специалисты? На месте отличить взрыв газового оборудования от взрывного устройства не слишком сложно.

За кого нас держат?

На видео можно понять, что взрыв произошел в головной части автобуса, но вышибло и заднее стекло, и даже дверцу багажного отсека сзади. Возгорания при этом не произошло. Газ так не взрывается...

А.Б.