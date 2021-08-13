Госдуметр FAQ путин выборы собянин бюджет По просьбе ряда товарищей и господ выкладываю FAQ по проекту ГОСДУМЕТР. Итак, поехали: - Какие вопросы вы задаёте избирателям? - Их пять: Скажите пожалуйста, вы гражданин России и вам больше 18 лет? Скажите Вы проживаете, и прописаны в Москве? Назовите, пожалуйста, район Москвы, в котором вы прописаны? Я вам сейчас назову список кандидатов в депутаты Госдумы по вашему округу, а вы мне скажите, известен ли вам кто-то из них? Если кандидат известен скажите да, либо нет если кандидат не известен. За кого из тех, кого вы знаете, вы готовы проголосовать? Если готовы проголосовать скажите да, если не готовы, то скажите нет. - Сколько кандидатов люди могут выбрать в опросах? - При ответе на первый вопрос - сколько угодно, при ответе на второй – выбор только из тех, кого указали в первом. - А почему так? - Ну а как респондент собирается голосовать за того, кого не знает? Л = Логика. - Ну а может он хочет только за коммуниста (например) проголосовать, но не знает его фамилию? - На первых опросах мы столкнулись с подобной ситуацией: респондент говорил, что никого не знает, но будет голосовать только за кандидата от КПРФ или Яблоко (почему-то только двух партий касалась такая ситуация). И я принял решение указывать партийность кандидатов. Сразу подобные же подобные ситуации исчезли. Уверен, что проводить опросы без указания партии - умышленно занижать процент КПРФ и Яблока (возможно, что и ЛДПР). Обратная сторона медали – растёт процент малоизвестных партий с идеологическими маркерами в названиях. Но тут уж претензии не ко мне, согласитесь. - А почему у вас нет графы «Против всех»? - В бюллетене не будет графы «против всех», нет её и в моём опросе. - Есть ошибки в анкете, вы забыли упомянуть одного из кандидатов. - Есть, и возможно будут в дальнейшем. Например, кандидат от партии «Единый Блок Левых Организаций» молча снялся с выборов, и никому об этом не сообщил. Или, как это уже было на практике – поменял округ. Ну не усмотрел я за этим, бывает. Но вообще беру актуальный список у Александр Асафов - Насколько корректна половозрастная выборка? - Городские телефоны дают возрастной крен в сторону пенсионеров определённый, но в целом этот крен коррелируется с высоким средним возрастом тех, кто ходит на выборы - Какой процент тех, кому вы дозвонились, дал согласие участвовать в опросе? - Порядка 11%. Впрочем, в последние дни стал немножко расти. - Слушайте, ну если процент отказов по выборке – 89%, то насколько исследование релевантно? - Я разговаривал с интервьюерами, кто проводит уличные опросы для крупных социологических служб, у них процент согласия в среднем - 5-6%. Так что работаем с тем что есть, иных избирателей у меня для вас нет. - В какое время звоните? - С 10 до 21 - Какие районы обзваниваете? - Те, которые входят в округ . Как правило выборка более-менее равномерна, особенно на городских АТС. «Но есть нюансы» (С). Запись напротив номера типа «Метро Войковская, 1 км» - нас уводит и в 198й округ и в 207й и в 206й примерно в равной вероятности. Подобные моменты, конечно, сбивают прицел. - Какое соотношение городских/мобильных номеров? - Примерно 50/50 - Какова погрешность вашего опроса? - При выборке в 600 голосов на округе в 500 тыс избирателей она примерно равна 4%. Что, кстати, подтвердил казус с кандидатом Тарбаевым, который был по моей ошибке в анкете по 197 округу, хотя идёт по 198. Он набрал 3,05%, то есть уложился в погрешность. - Почему разного вида выгрузки? - Работают разные колл-центры, есть роботы и есть операторы. Всё подобрано по принципу «где подешевле, у кого есть окно/простой», у них стоит разный софт, поэтому и выгрузки с него разные. - Почему используете робота? - Он сильно дешевле операторов. Всё от бедности ((( - Сколько стоит обзвон одного округа? - Порядка 24 тыс. рублей - На чьи деньги существует проект? - На донаты. Их можно перечислить на карту проекта, фамилии жертвователей я регулярно публикую (если они не против, конечно). Номер карты проекта я укажу в личке ФБ. - А почему не публикуете номер карты открыто? - Потому что в связи с абсурдным и дискриминационным решением Росфинмониторинга, я нахожусь в черном списке как экстремист, выпуск банковских карт для меня под запретом. - Почему количество знающих кандидата Х часто не сходится с тем количеством, которые готовы проголосовать за него? - А что, должно сходиться?)))) Привожу пример: очень многие знают телепублицистов, их штуки 4 идёт на выборы. Особенно пенсионеры, которые смотрят ТВ. Но далеко не все готовы за них голосовать. Я, например, знаю продавца в ближайшем магазине, но не рассматриваю его как кандидата на выборах. - Я живу в этом районе и знаю, что кандидат Х совершенно не популярен в округе. - Уважаемые читатели, давайте учиться отвечать за себя и ближний круг (максимум). В избирательном округе прописано около полумиллиона избирателей, это 7-10 различных муниципальных районов, и вряд ли вы можете отвечать за всех кто там живёт. - Откуда берёте номера телефонов? 1. Берем индексы АТС, входящие в округ (первые три цифры номера) и обзваниваем случайно сгенерированные номера из их массива. То есть никакой базы в этом случае де-факто нет. 2. Есть база номеров, спарсенная из объявлений Авито. - А это законно, использовать такую базу? - Да, поскольку мы не знаем ни ФИО, ни точный адрес респондента, сам по себе номер мобильника не относится к персональным данным. В строках базы из Авито информация примерно такая: «м. Проспект Вернадского, 800 метров». Это означает, что абонент живёт в 800 метрах от этого метро. Больше мы о нем ничего не знаем - Как убедиться в достоверности опроса? - Во-первых, есть выгрузки, их можно посмотреть. Я там указал обзвоненные номера телефонов, затерев последние 2 цифры. Во-вторых, есть аудиозаписи всех звонков. И я бы их выложил, но юристы против: при обзвоне мы не берём согласия абонента на запись его беседы. Прокуратура будет против. - Так может, брать согласия? - Думаю, что это сократит количество участников раза в три минимум и сделает проект экономически неподъёмным. - А как тогда проверить что вы реально кому-то звоните? - Брать трубки, когда вам звонят социологи, отвечать на вопросы робота/оператора, а потом убедиться через 2-3 дня, что ваш номер есть в нашей выгрузке (по первым 9 цифрам) и проверить, правильны ли ваши ответы. Из френд-ленты прозвон точно коснулся Сергей Поляков Марина Литвинович , (это те, кто это подтвердил публично).



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