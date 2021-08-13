Об отношении к КПРФ

Небольшое вступление в лицах, и чтобы сразу было понятно, о чем речь. Вот вы подходите к главе коммунистической партии Гене, и говорите – вот чертеж социализма, и к нему надо переходить даже от буржуазной демократии. Поэтому, к примеру, главу Новосибирска Толю из вашей партии надо заставить делать подобным образом.

Нет, говорит Гена, и сам не буду; и Толю оставлю на месте. Ладно, черт с тобой. Тогда вы подходите к рядовому члену партии Ване, и предлагаете такой же чертеж. Хорошо, Ваня отвечает, и чертеж опубликую, и сам переходить буду, и Толю заставлю; а если не согласится, выкину из партии.

Тогда отношение к партии Гены, Толи и Вани очевидно. Надо натравить, и что уж тут скрывать, десятки рядовых Вань на Гену с Толей; и даже первых критиковать дружески, чтобы шевелились быстрее. А теперь подробнее.

***

Упреки в непоследовательности автора этих строк возникают не первый раз. Мол, оный предлагает голосовать за КПРФ, но тут же критикует партию в хвост и гриву. Якобы нелогично.

Ничуть! Ни на йоту. Если договориться сразу, что бойкот выборов пока бессмыслен (если иной читатель не согласен, это отдельная история); тогда широкая трибуна парламента необходима; и даже нужно стегать оппозицию по заднице, чтобы шевелилась. Отсюда и критика.

Не надо шарахаться ни в крайность полного отрицания парламентской фракции - ни в крайность позволения депутатам гнить заживо. Кстати, большевики и делали эту работу в отношении даже своих депутатов царской Думы, а уж в отношении эсеров и меньшевиков и подавно. А парламентский кретинизм в том-то и заключается, что первая и формальная часть существует - а вторая и содержательная саботируется. Отсюда и ситуация не революционизируется.

И коль предположение о нарастающем кризисе очевидно, то вопрос о критике с перерастанием в революционную ситуацию стоит рассмотреть даже подробнее! Так что сказанное ни то что логично, а классически необходимо.

***

Враг силен ровно настолько, насколько слаб ты сам. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Хочешь жить, умей вертеться. Кто везет, тому и везет. Или, если уж совсем по-научному, революция тогда чего-нибудь стоит, если умеет защищаться. Продолжать?!.. Стоит надеяться, уже не надо.

Поэтому, с одной стороны, путинские олигархи правы. Ну, плохие они, жадные, жестокие и бла-бла-бла. А что предлагается взамен?.. Что предлагается всеми этими кудахтающими «левыми», не понимающими толком, что делать?.. Если всю их воду слить в унитаз, останется одно – буквальное возвращение в прежний Советский Союз. Народ не согласится с этим никогда, и финита ля комедия. Олигархи правы.

Даже еще хуже. РКРП и подобные предлагают возвратиться в досталинский Советский Союз. Заставь дурака богу молиться, он лоб расшибет. Не хватает царя Гороха с Соловьем-Разбойником.

И вот в чем причина торжества «Единой России». Следовательно, с другой стороны, настоящие коммунисты победят только тогда, когда покажут с чувством, толком, расстановкой, чем их предложения лучше и прошлого Советского Союза, и нынешней олигархии. Что НОВОЕ И ПРОГРЕССИВНОЕ содержится в их предложениях. И только тогда «Единая Россия» будет разгромлена.

И не мудрено. Вот вам зюгановские «Десять шагов к власти народа». И сразу можно сказать, что это подкручивание буржуазного режима, И НИЧЕГО БОЛЬШЕ.

Судите сами. Шаг первый: «Народу – собственность». Но общественной собственности было в первом Советском Союзе – извините, хоть попой кушай. Поэтому лозунг бессмыслен. Вопрос, почему все накрылось медным тазом, так и не раскрыт. Более того, умелый путинский агитатор даже не преминет сказать, что коль не было частной собственности, поэтому все и накрылось. Вот уж спасибо.

Шаг второй: «Индустриализация ХХI века». Да, блин, индустриализации было в Советском Союзе – море разливанное. Всю природу засрали. И притягивание за уши двадцать первого века ничего не проясняет. Политическая разница-то в чем?!.. Если первая индустриализация провалена – провалится и вторая.

Шаг третий: «Продовольственная безопасность». Да агропромышленных инвестиций было при том же Брежневе – завались. Чуть ли ни каждый Пленум ЦК КПСС занимался сельским хозяйством. Поэтому, еще раз – в чем принципиальная и демократическая разница с прошлым?!.. Ведь единороссов не было и в помине, но советский потребительский рынок превратился в дикий Бантустан с постоянными очередями. Опять вилами по воде.

Шаг четвертый: «Финансы – инструмент развития». Еще раз, абсолютно очевидно, что все познается в сравнении. Поэтому любой рабочий имеет полнейшее право спросить – а в чем был финансовый провал Советского Союза?.. Где гарантия, что вы не наступите на те же грабли?.. Написано об этом хотя бы одной строкой?.. НЕТ!

Более того, любой единоросс может указать на конвертируемость нынешнего рубля по сравнению с советским. К примеру, если бы советский валютный рынок был подготовлен заранее и даже примитивно, трудящиеся вложились бы в доллар, и не было бы гигантского ограбления гайдаровских реформ. Ан нет, рынок был катастрофически не развит, и рублевые вклады сгорели. А ведь это годы тяжкого труда. И нахрена мне такие коммунисты, вспомнит самый что ни на есть старый рабочий.

Да и вообще все бессмысленно далее. Все висит в воздухе подобно миражу. Какая система координат применяется, непонятно. Мол, «… Государственные институты обязаны честно и эффективно служить стране и её людям». А какие институты?.. О чем вообще речь?.. Модифицированные буржуазные институты или уже советские?.. Не ясно. Или «… Власть не вправе освобождать себя от контроля за ценами на продукты питания, лекарства и другие товары первой необходимости…» А какая власть вообще?.. В какой реальности все обсуждается – в советской или буржуазно-демократической?.. НИ СЛОВА! Поэтому в Киеве дядька, в огороде бузина.

И только седьмой шаг начинает вякать о самой системе координат в смысле «Власть – в руки народа». Если иной читатель подумает, что это случайность, тот глубоко ошибается. Зюгановцам и надо было накидать кучу обещаний заранее, чтобы запудрить мозги. А если бы седьмой шаг был первым, и как положено даже согласно заголовку - тогда все предложения обуржуазились бы выпуклым образом методом сравнения. Вот поэтому самый главный вопрос и запихали в Тмутаракань.

То есть, и то одна фраза в седьмом шаге – только одна на восьмистраничный документ – приоткрывает завесу. «… КПРФ настаивает на выборности судей, членов Совета Федерации и глав местного самоуправления.» Наконец-то проговорились! Коль есть Совет Федерации, есть и президент, и парламент, и так далее. Значит, речь идет о буржуазном режиме. Но коль так, КПРФ не представляет ни в ухо, ни в рыло, что такое конечная цель в виде СССР. И финита ля комедия. Читай опять абзац от «Враг силен…». Тяни мочало, начинай сначала.

А вот автор знает, что такое реальный СССР. Поэтому «Штирлиц, а вы останьтесь»; и деловой разговор пойдет наконец-то, и в отличие от пустозвонства КПРФ.

Кто ж спорит об общественной собственности в экономике и Советской власти в политике. Это очевидно. И превращение всех российских регионов в советские республики обсуждено столько раз, что мозоль на языке. Но если еще конкретнее, то модернизация будет заключаться и в честном признании инфляции при социализме с соответствующей индексацией. Другое дело, что инфляция будет в разы меньше нынешней, но она будет как таковая. Поэтому постоянную индексацию даже при социализме надо осуществлять честно, открыто, мужественно. Но именно поэтому и поставить под планируемый контроль. И вот в чем отличие от прошлого Союза, когда ханжество зашкаливало в виде удержания цен; и инфляция разве что в образе поголовного дефицита галопировала.

Второе и фактически главное. Надо покончить с прежней кооптацией директората; и создание фабзавкомов на предприятиях общенародной собственности неоспоримо. Кто ж спорит, что больше прав - больше обязанностей с соответствующей неплатежеспособностью в худшем случае. Но зато продукт будет качественным, а планы выполнены. То же насчет СТК школ-больниц с соответствующей спецификой. Кстати, горбачевское извращение закона о госпредприятии 1987 года объяснено автором столько раз, что не охота повторяться. Как всегда, мало что-то ввести, надо и реализовать должным образом. Но сейчас все-таки картина маслом. Потому что хозрасчетные фонды науки и техники, социального развития и оплаты труда гармонизируются поголовной демократией фабзавкомов; отсюда социально-экономическая комплексность обеспечивается; и межотраслевые балансы и нормативы становятся научными.

И в том-то и дело, что ничего этого не было в прошлом Союзе. Насчет фабзавкомов не было с 1918-го по 1987-й; а с 1987-го по 1991-й они были извращены самым чудовищным образом путем «разделения властей» между выборами директора и фабзавкома, и с преимуществом первого. Нонсенс, так как советское строительство («Советы – работающие корпорации») исключает «разделение властей» в принципе. А СТК учреждений не существовали НИКОГДА. Ну так, тем более.

Ах, да, и что весьма важно, фабзавкомы и СТК будут поддерживать развитое кооперативное и индивидуально-трудовое движение вплоть до родственных связей! Стоит родителям-кооператорам даже позвонить детям-рабочим-бюджетникам в городе, не говоря о собственных депутатах; родственники пригрозят переизбранием фабзавкому и СТК в самом худшем случае, хотя одного разговора хватит; те надавят на исполком; и кранты любому поганому чиновнику. Но еще раз, коль фабзавкомы и СТК отсутствовали в прежнем Союзе, то и кооперативное движение с ИТД было в загоне.

Третье. ТОС – это не только цветочки-палисадники, и подобно ответу из новосибирского отдела РКРП (хотя и экология - важная вещь для умных людей). ТОС, если поставить это начинание на твердую почву, обеспечивает все то же комплексное социально-экономическое развитие, и соединяя производственные фонды социального развития с территориальными бюджетами (кто учился в советском вузе, тот помнит вечную тему территориально-производственных комплексов и кластеров).

К примеру, пригороды городского округа хотят нормальные дороги и газификацию; а непосредственные горожане хотят хорошую набережную. Но если бюджет излишне централизован, то все и уйдет на роскошную набережную; а отъедешь от города на километр, утонешь в грязи. Маразм. Дикость.

И именно ТОСы являются весьма недооценённым демократическим начинанием, уничтожающим этот бардак. Население давит на ТОС (переизбрать его председателя раз плюнуть, стоит собраться на ближайшей поляне); ТОС давят на район; все получают согласованное бюджетирование; отсюда и набережная без пустых трат, и пригородные дороги заасфальтированы. А если эту кровеносную систему рассматривать в масштабе всей страны, то эффективность социально-экономического развития возрастает в арифметической прогрессии. Следовательно, реальный СССР должен дать и служебный оклад председателям ТОС для скорейшего размножения, и в отличие от нынешнего саботажа «на общественных началах». Вот уж где служебный оклад будет в тысячу раз полезнее, чем оклады многочисленной мэрской шушеры «разделения властей».

И другие моменты имеются в аспекте полной советизации социалистического правительства с отказом от министерской структуры, – к примеру, никакого министерства обороны не существовало во время Гражданской войны, а именно Реввоенсовет вкупе с Советом труда и обороны справился с гигантскими трудностями, - но это уж совсем реферат, а не статья. Но речь идет именно о модернизации отрицания отрицания, а не голом повторении. Тот современный ВСНХ должен быть с обязательным включением финансов и банков, Совет Безопасности вместо Реввоенсовета, и нужен совсем уж новый Совет социального развития вместо сонма «социальных» бездельников по бюрократическим кормушкам.

Но сказанного уже хватает. Поголовные российские советские республики с фабзавкомами и учрежденческими СТК отсутствовали в прежнем Советском Союзе – а в новом Союзе будут присутствовать обязательно, плюс служебные ТОС. Разница налицо.

***

Поэтому голосовать за КПРФ надо, коль путинский режим загнал демократию в такой угол. Но не столько ради зюганоидов - сколько ради партийных масс и сочувствующих. А отсюда и критика нормальных Иванов еще возможна, и вплоть до социалистического чертежа выше. Если, прочитав, Иваны пойдут скопом против Гены с Толей, лучшего и желать не приходится.

Итого. Вот некоторые закатывают глаза, когда автором говорятся умные слова в свете: «идеализм» или «материализм». Типа, че, самый умный, что ли. Да, умный. Да, грамотный, и не собираюсь страдать ложной скромностью. Более того, потому что эти слова имеют самое непосредственное отношение К ПРАКТИКЕ.

К примеру, спросишь иного, почему рухнул Советский Союз, ответ один – Сталин не с той ноги встал. Или Хрущев ну такой шпионский гнида, что всех обманул. А вот был бы спрашиваемый на их месте, сплошная нирвана наступила бы сразу. Увы! Всякая личность является частицей класса. Никто не существует вне класса за исключением совсем уж деклассированных элементов. Поэтому личность побеждает только тогда, если отражает интересы господствующего класса.

Взять того же часто обсуждаемого Хрущева. Сколько было партийных отчетно-выборных собраний за годы его руководства?!.. СОТНИ! И все эти собрания голосовали большинством за его руководство. Но тогда одно из двух. Или десятки миллионов трудящихся обкуривались к моменту собрания – или политика Хрущева устраивала на тот момент. Или одно – или другое.

Но тогда ответ очевиден для умного человека. Да, сами массы устали от сталинских перегибов, и хотели хотя бы минимум социального развития в виде пенсий для всех, нормальных паспортов со свободой хотя бы внутреннего передвижения, и в виде тех же «хрущевок». Поэтому всю эту шпионско-масонско-жидовскую идеалистическую дребедень надо засунуть в одно место пониже спины. Это отнюдь не решающая причина.

Следовательно, почему рухнул Советский Союз?.. Да очевидно. Сам народ дозрел только до уровня первично-уравнительного «военного коммунизма», подпитанного прежними крестьянскими общинами. А вот до реального социализма еще не дозрел. Поэтому, когда государственно-монополистический капитализм развился до достаточного уровня, он и оказался сильнее. Кстати, и Куба с Северной Кореей как последние островки «военного коммунизма» развалятся также, и совсем скоро.

Но уже и ГМК выдохся, и реальный социализм на пороге в развитых странах. Если уж половина населения в Штатах думает о социализме, не говоря о Евросоюзе, что может быть симптоматичнее. А уж с историческим и советским опытом России тем более.

Поэтому, с одной стороны, так уж размашисто отказываться от парламентских возможностей КПРФ – сомнительно. Так никаких ресурсов не напасешься. Но с другой стороны и, если просветлять мозги партийных и сочувствующих масс честной материалистической критикой, изложенной выше – это необходимо. То есть, социализм еще должен быть построен в виде Российской Федерации Советских Республик с обязательнейшими фабзавкомами и служебными СТК плюс официальные ТОС для комплексного социально-экономического развития; если уж совсем кратко, но верно.

Ну так, отношение к КПРФ очевидно. Надо натравить низы на верхи чертежом реального социализма в том числе, и что уж скрывать. На войне как на войне. Поэтому и голосовать надо за партию - и критиковать. Чтобы не «системная оппозиция» пользовалась народом – а народ пользовался плацдармом «системной оппозиции» для дальнейшего наступления. А если и другие левые партии пойдут по этому пути, конкуренция будет еще лучше – и путинскому режиму каюк скорее рано, чем поздно.

Так что и у автора все в порядке с логикой, и другим советуется то же самое.