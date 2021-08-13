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Московский листок

Александр Краснов: Это какой-то уже необыкновенный фашизм

Опубликовано 13.08.2021 в разделе комментариев 0

Обсуждаем с Александром Красновым заявление Сергея Шойгу о внутренних врагах России. Что это? Предвыборная ошибка политтехнологов или программа по дальнейшему усилению репрессий против оппозиции?



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