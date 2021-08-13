Когда же этому бардаку наступит конец?

На встрече с гражданами, которую запланировал Штаб протестных действий, Зюганов не появился. Оказывается он писал статью в партийную прессу: "Тридцать лет предательства: горькие уроки и горизонты возрождения". Можно было в заголовок вставить одно слово "коммунистов". И насчёт "горизонтов" возрождения. Как известно по мере приближения к горизонту, он отдаляется настолько, на сколько видит человеческий глаз. Значит при этой власти и при этих коммунистах никакого возрождения ждать не стоит. Он ведь сознательно употребил это слово. В статье автор кропотливо описывает это самое предательство. Виноваты Горбачёв, Ельцин и их окружение. А коммунисты ниже Горбачёва не виноваты, в то числе и Зюганов. Тогда зачем он всегда пишет о действиях Ленина в той или иной обстановке? Сам кроме писанины ничего не делает. Сравнивает пьесу Шеридана с будущей пьесой о Горбачёве, которую можно было бы назвать "Школа пустословия". Такая пьеса о фракции коммунистов в думе была бы более справедливее. Ну что сделал Зюганов за 28 лет сидя в думе и получая министерскую зарплату и при этом устроил всю свою родню на доходные места. Конечно по российским меркам всяк бы так поступил. Есть возможность устроить и её надо использовать. Так делают все при бандитски - воровском капитализме. Президент не только устроил своих родственников ,но и друзей да так устроил, что народ 20 лет получает нищенскую зарплату и конца этому бардаку нет. И далее Зюганов комментирует пустословие. "Но всякое пустословие - это симптом интеллектуальной беспомощности, самовлюблённости, лукавства и двуличия". Это он писал о себе. Ни одного слова нет, чтобы это не касалось самого Геннадия Андреевича. Говорит хорошо, но поддерживает президента. Разве это не двуличие?

Страна горит уже несколько лет. Только за первое августа площадь пожаров увеличилась на 90 тысяч гектаров. А президент направляет несколько самолётов в Турцию, которая тоже горит. А Турция нам поможет? Президент из - за Турции не может решить проблему Сирии, где от турецких вояк гибнут наши люди. Это же предательство самое настоящее. Президент думает, что этим привлечёт Эрдогана на свою сторону. Пожары потухнут и он забудет о В.Путине и его помощи. Так политику не делают. А кто кроме России помогает Турции в тушении? Надо прежде всего заботится о своей стране и её народе. И всё - таки в Китай идёт контрабандная древесина. Президенту и Зюганову известна цена древесины внутри нашей страны? Вы поинтересуйтесь и не забудьте вспомнить зарплату большинства населения страны и пенсии. Вот когда бы Турция осталась без лесов, а мы сохранили полностью тогда могли продавать по нашим ценам. Конечно с моей стороны это кощунство, но такая политика нашей власти. Наш президент заигрывает с Китаем, теперь с Турцией и ещё с десятками руководителей стран, которым простил долги и что получили взамен? Они забыли о нас и помнят НАТО, в которое лезут напролом, а некоторые уже там. Китайские аналитики пишут странноватые исследования. "Вероятность ядерной провокации со стороны США не исключена хотя бы потому, что ранее Штаты инициировали расторжение сразу нескольких договоров, которые были направлены на нераспространение ядерного оружия. Всё это приводит к мысли, что США могут готовить массированный удар". Даже Е.Сатановский не исключает подготовку НАТО для нападения на РФ.

4 - го августа рано утром слушал радио "КП", говорили о Горбачёве. К чему бы это? Толи выборы предстоящие подтолкнули руководителей компаний, толи больше говорить не о чём. Много было звонков слушателей. Некоторые упоминали Раису Максимовну, которая и задавала тон своему безвольному и придурковатому муженьку. Однако никто не сказал о роли КГБ. Я считаю, что большая вина за ликвидацию Союза лежит не только на Горбачёве и его окружении, но именно на КГБ. Что это за организация? Комитет Государственной безопасности и её руководитель Крючков. Чем они занимались с приходом в Кремль Горбачёва? Они могли арестовать Горбачёва, прилетевшего с юга. Почти не было охраны. Прихватить Яковлева, который распространял клевету на СССР. И в последнюю очередь пьяницу и дебила Ельцина. Можно было для сохранения Союза не жалеть патронов и пригрозить протестующим. КРБ призвано защищать государство и для этого все средства хороши. Сейчас бы они были Героями. Не плохо было бы рассмотреть поведение в эти дни первых секретарей республик, областей. Зюганов и его окружение считают себя преемниками КПСС. Можно и с ними разобраться тем более есть повод. Что сделал лично Геннадий Андреевич для восстановления социализма и даже СССР. На съездах, пленумах, пресс - конференциях он провозглашает деятельность КПРФ за социализм и СССР. В статье "Борьба, приближающая нашу победу" В.Кашин заканчивает повествование: "За власть народа! За СССР! За сильную, справедливую, социалистическую Россию". И что вы сделали для выполнения своих лозунгов? Во - первых сами превратились в буржуа, позволили существовать народу в нищете, получая не знаю за что по 500 тысяч рублей зарплаты и пользоваться очень большими льготами, которых не было даже в СССР.

Геннадий Андреевич не брезгует протащить в думу миллионеров, например, В.Блотского, который за границей имеет имущество. Зачем нищего тащить в думу, какая от него польза? Лучше богатого, может помочь в трудные для фракции время. При этом часто вспоминает речи и труды В.Ленина. Вот это и есть двуличие.

Свою борьбу за социализм и СССР Геннадий Андреевич видит в одиночных пикетах и пробегах на авто и мото по некоторым городам с флагами СССР.

ЦИК исключил П.Грудинина из списков кандидатов на выборы в думу. Нашли вклады за рубежом. Неужели не могли своевременно подготовиться к выборам? Или Зюганову выборы президента толку не добавили, когда Грудинин прогорел на заграничной недвижимости и вкладах. Зюганов знал и думаю подставил его специально, не хотел чтобы Грудинин мог занять кабинет президента. Не известно как бы тогда новый президент отнёсся в Зюганову. Тоже самое повторяется и перед выборами в думу. Это ещё раз подтверждает, что Геннадий Андреевич ничего основательно не делает, а просто много говорит, используя свои знания полученные в СССР. Он потерял авторитет у народа и не пытается его восстановить. А чтобы восстановить надо поменять своё отношение к действующему президенту. На это он никогда не пойдёт. Его устраивает такая беззаботная жизнь.

И всё - таки коммунисты должны разобраться с действиями КГБ в конце восьмидесятых годов прошлого века и начало следующего. Иначе не будет конкретной оценки действий номенклатуры СССР. Думаю, что этого коммунисты делать не будут потому что они превратились в тряпки, которые выбросили на помойку. Они просто занимают нишу оппозиции, а власть их использует в своих корыстных целях.