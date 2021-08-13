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Московский листок

Обзор новостей: К электронной фальсификации все готово

Опубликовано 13.08.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

1 Гиперзвук получил первого заключенного

 

2 К электронной фальсификации все готово

 

3 Взорвавшийся в Воронеже автобус квалифицируют как техническую проблему

 

4 Землетрясение в Кемерово

 

5 Сильные дожди затопили центральные улицы Керчи,

 

6 Афганистан переходит под контроль талибов

 

7 МВД запретило в течение 50-ти лет въезжать на территорию России гражданам Азербайджана Исфандияру Вагабзаде и Казахстана — Куату Ахметову.

 

8 В Казахстане и в Киргизии усилилось давление на русских

 

9 Беженцев из Афганистана не ждут в Европе

 

10 День города в этом году пройдет в Москве 11-12 сентября,

 



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