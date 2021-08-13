Обзор новостей: К электронной фальсификации все готово Обзор новостей с Анатолием Барановым. 1 Гиперзвук получил первого заключенного 2 К электронной фальсификации все готово 3 Взорвавшийся в Воронеже автобус квалифицируют как техническую проблему 4 Землетрясение в Кемерово 5 Сильные дожди затопили центральные улицы Керчи, 6 Афганистан переходит под контроль талибов 7 МВД запретило в течение 50-ти лет въезжать на территорию России гражданам Азербайджана Исфандияру Вагабзаде и Казахстана — Куату Ахметову. 8 В Казахстане и в Киргизии усилилось давление на русских 9 Беженцев из Афганистана не ждут в Европе 10 День города в этом году пройдет в Москве 11-12 сентября,



Рейтинг: 5.00, Голосов: 1 Поделиться