Обзор новостей: К электронной фальсификации все готово

Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 Гиперзвук получил первого заключенного
2 К электронной фальсификации все готово
3 Взорвавшийся в Воронеже автобус квалифицируют как техническую проблему
4 Землетрясение в Кемерово
5 Сильные дожди затопили центральные улицы Керчи,
6 Афганистан переходит под контроль талибов
7 МВД запретило в течение 50-ти лет въезжать на территорию России гражданам Азербайджана Исфандияру Вагабзаде и Казахстана — Куату Ахметову.
8 В Казахстане и в Киргизии усилилось давление на русских
9 Беженцев из Афганистана не ждут в Европе
10 День города в этом году пройдет в Москве 11-12 сентября,
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