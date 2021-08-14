Госдуметр может закрыться на Толстом

Петр Милосердов: "Давно я так не смеялся (честно). Посмотрите на картинку - всё поймёте.

Теперь о грустном. Деньги подошли к концу, энтузиазм этим заниматься у меня, в целом, тоже. Надоело выслушивать советы "социологов", "экспертов", да и упрёки в ангажированности от дураков тоже. Так что, наверное, всё, аллес.

Выгрузка будет в первом камменте".

От редакции: О глубинной подлости всей нашей оппозиции говорено много, в том числе и с Петром Милосердовым с глазу на глаз. Нового ничего не откроем.

Именно из-за подлости, а также еще, разумеется, по причине глупости наша оппозиция до сих пор не власть. Люди смотрят и видят: да, "Единая Россия" подлая и глупая. а кто ей на смену? И произносят сакраментальное: "В сортах говна не разбираюсь!"

Все, что не-говно, из легальной политики извергается.

Теперь к опросу.

Петр Толстой ожидаемо знаком двум третям избирателей, и половина из тех, кто с ним знаком, готовы за него проголосовать.

Все остальные в зоне погрешности. Кроме "фальшивого" Рашкина, у которого что-то отдаленно напоминающее резульат, а не мушиное говно на обоях.

Коммунистам надо было выдвинуть своего "Толстого", тогда пободались бы.

Ну да кому в этой партии нужны победы? Их и так неплохо кормят...

А.Б.