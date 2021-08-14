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Московский листок

Прокуратура требует запретить уехавшей Соболь покидать Москву

Опубликовано 14.08.2021 в разделе комментариев 2

дело прокуратора
Прокуратура требует запретить уехавшей Соболь покидать Москву

Прокуратура обжаловала приговор бывшему юристу ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Любови Соболь по делу о нарушении санитарных норм на акции в Москве и просит запретить ей покидать пределы Москвы.

На данный момент Соболь уже уехала за границу, при этом она не нарушила закон, поскольку на момент отъезда приговор еще не вступил в силу.

***

Казалось бы, зачем этот фарс? 

Человек уехал, и навряд ли вернется при существующей власти.

Но, видимо, чтоб знала - вернется, и сразу посадят.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
стоик7912 написал 14.08.2021 02:43
режим панически боится даже людей без значительного материального ресурса?
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(без названия)
Смерть Кривоногих-Кабаеву и его банд-группировке! написал 14.08.2021 02:20
У Соболь положение за границей не лучше чем на России; по ее следу запустят полковников Гришкина, Мишкина с Бошировым и бригаду подполковника Кудрявцева (парень сразу два внеочередных звания получил за отравление трусов Навального).
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