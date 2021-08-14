Прокуратура требует запретить уехавшей Соболь покидать Москву

Прокуратура обжаловала приговор бывшему юристу ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Любови Соболь по делу о нарушении санитарных норм на акции в Москве и просит запретить ей покидать пределы Москвы.

На данный момент Соболь уже уехала за границу, при этом она не нарушила закон, поскольку на момент отъезда приговор еще не вступил в силу.

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Казалось бы, зачем этот фарс?

Человек уехал, и навряд ли вернется при существующей власти.

Но, видимо, чтоб знала - вернется, и сразу посадят.