Почему распался СССР и исчез советский социализм

Предисловие

Уже 30 лет русские люди ожесточенно спорят о причинах распада СССР и крахе советского социализма.

Написаны десятки книг и тысячи статей - все они представляют из себя одну и ту же жвачку про дураков, воров и предателей.

А может все было, как в известной басне:

"А ларчик просто открывался..."

Главная причина крушения советского социализма

Большевики не выполнили 12-й пункт программы РСДРП, который требует:

"Замену постоянного войска всеобщим вооружением народа".

Учредительный конгресс II-го Интернационала, состоявшийся в Париже в 1889г., в резолюции об упразднении постоянных армий и всеобщем народном вооружении требует создания национальных армий по примеру швейцарской милиции.

В протоколе конгресса говорится:

"Национальная армия, вооруженная нация, состоит из всех военнообязанных граждан. Они организуются порайонно таким образом, что каждый город, каждый район, каждый округ имеет, смотря по количеству населения, свой батальон или более, образуемые из граждан, знающих друг друга и готовых, когда это потребуется, в 24 часа собраться, вооружиться и выступить в поход. Каждый имеет свое оружие и свою амуницию у себя дома, как в Швейцарии, для защиты общественных свобод и национальной безопасности."

Тезис о замене постоянного войска всеобщим вооружением народа был взят из статьи К. Маркса "Гражданская война во Франции", посвященной Парижской Коммуне.

Конгресс II Интернационала при участии Ф. Энгельса включил его в программу социал-демократической партии.

Плеханов, Ленин, Мартов, Троцкий и др. включили его в программу РСДРП на втором съезде партии в 1903 г.

Послесловие

Недавно Г. Зюганов написал статью "Тридцать лет предательства: горькие уроки и горизонты возрождения" из того же цикла: "они ничего не забыли и ничему не научились."

Знаменитый писатель М. Е. Салтыков-Щедрин назвал русских "головотяпами из города Глупова".

Еще через 30 лет им уже придется тяпать головами в бантустанах, на которые распадется Россия.

P.S. У известного писателя Герберта Уэллса на могиле имеется эпитафия: "Я вас предупреждал, проклятые дураки!"