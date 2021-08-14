О цирке. Как снимают с муниципальных выборов

Собянин отменил с 13 августа все ограничения на посещение зоопарков.

А цирк? Сергей Семенович, а в цирк можно? Или москвичам в цирк уже не требуется?

Вчера на рабочей комиссии в избиркоме забраковали 100 процентов моих подписных листов. При этом заявили, что не сомневаются – все подписи подлинные, и собирались по-настоящему. Это действительно так.

Но – снимут. В законе расставлено множество «крючков», и на один из них я, видимо, зацепился.

Я вообще не рвусь в депутаты, в нашей стране это далеко не почтенное, никем не уважаемое и вполне бессмысленное занятие. Власти у депутатов нет, вся власть сосредоточена в других местах.

Но тут, что называется, бес попутал – с 2019 года издаю районную газету в Щукино, что-то там делаю для граждан, в меру, так сказать, слабых сил.

Муниципалитет оппозиционный, граждане тоже настроены соответственно. Ну и предложили принять более глубокое участие в жизни района, избраться по списку КПРФ.

Но при этом открыто выдвинуть меня по списку горкома партия стесняется, поэтому «ты будешь вроде как наш, но не наш». Мы тебе подписи соберем, у нас актив-пассив, плевое дело и юристы железобетонные. Я, дурак, повелся.

Люди и правда охотно подписывались, правда, никакой не актив, а просто люди, граждане. Они и сейчас за меня готовы проголосовать, да не выйдет уже. Могут и под видео подтвердить, да не нужно это никому.

В общем, не достоин я быть кандидатом в депутаты даже самого маленького, муниципального уровня. Не депутатом, это избиратели решают, а даже кандидатом в депутаты – не достоин!

Этим навряд ли в нашей стране сегодня кого-то удивишь. Людей и в тюрьму отправляют за такое намерение. В эмиграцию выпихивают.

Но мне в эмиграцию не на что, так если что – давайте в тюрьму, там хоть кормят.

Однако ж хочу спросить – Владимир Владимирович, сам-то доволен, что за страну вокруг себя построил?

Что, чтобы удержаться у власти, приходится вести не политическую борьбу, а политическую войну, с привлечением спецслужб, вооруженных формирований Росгвардии, а дальше, наверно, танки с вертолетами?

Ведь за сборщиками на муниципальных мелких выборах – и то следили! За «нежелательными» кандидатами и сейчас слежка. На сраных, извините, муниципальных выборах!

Проверять подписи муниципальные наняты аж четыре специалиста-почерковеда! Тоже, наверно, из органов? Толпа чиновников занимается неизвестно чем, хотя в нормальной ситуации достаточно было бы одного секретаря – принял документы и расписался. Все!

Смысл закона – удостовериться, что действительно реальные граждане за меня подписались, если нужно, я с каждого видео соберу, что реальные они. Но – нельзя! Так что это не мне одному, это всем пощечина: вам нельзя хотеть, кого хотите! Вам можно только кого нужно хотеть!

Это у нас теперь Родина такая? Это мы с ней должны патриотизмом заниматься?

Зато выдвинуты и зарегистрированы кандидаты не то, что в Москве без году неделя, порой и гражданство у них российское не слишком давно. Гимнастам и педерастам – можно. Вот у них здесь теперь Родина…

А у меня где? Может, и правда в тюрьме?..