Фильм "Холоп" как реалити-шоу

Странное дело – нынешняя система знаний, которую дают в школах.

Факты, правила, исторические даты накидываются в голову, как камешки, наполняя ее до краев. Никакой системы, никаких межпредметных связей, никаких конструкций общей картины мира и общества. Просто мешок с камешками.

Я помню, как, изучая Тургенева или Салтыкова-Щедрина, мы понимали, как какому историческому периоду относятся их произведения, в каких исторических обстоятельствах находятся их герои.

Радищев, Белинский, Некрасов, да и Достоевский или Чехов или Карамзин были голосом своей эпохи и выражали боль своего времени.

Поколения, окончившие советскую школу, могли не знать, при каком царе вводились земства или университеты лишались автономии, но знали о связи декабристов с Герценом, каковы были условия отмены крепостного права в 1861 году, знали разницу между Крымской войной и русско-турецкой войной 1877-1878 годов, хотя бы по произведениям Толстого.

Взгляд на историю, как на движение общества, на смену исторических формаций, как результат антагонизма между трудом накопленным (класс собственников) и трудом непосредственным (рабов, крепостных, рабочих), все это было заложено в советских учебниках, даже без слов «исторический материализм» и «диамат».

Все это объединялось с преподаваемой экономической географией, где состояние нынешних государств соединялось с их историей и уровнем развития производительных сил.

А сейчас научный марксистский подход изжит из программ, и в головах у молодежи просто каша.

Учить отдельные факты и даты – бессмысленно при наличии Гугла и Яндекса, а стройного здания связей в головах вообще не выстроено.

Ехала из Севастополя в аэропорт на такси, с парнем из Мурманска, переехавшим в Крым. Нормальный, патриотичный молодой человек, который долго клеймил Ельцина за сдачу Севастополя и Крыма, и рассказывал, как он увлекается историей и много читает исторической литературы.

Как и многие молодые россияне, он вообще не знал, что Севастополь и в Советском Союзе никогда не входил в УССР, но это понятно и объяснимо.

Но я просто онемела, когда он изрек: «Ельцина история осудит, как и Ленина-цареубийцу!» И на мой изумленный взгляд разъяснил: «От вас же скрывали, что именно Ленин нанял Софью Перовскую, чтобы убить Николая Первого!»

Я онемела. А потом, когда обрела дар речи, спросила, «А ничего, что Софью Перовскую казнили, когда Володе Ульянову было 11 лет, а ничего, что Николай Первый умер своей смертью, когда Софья Перовская была младенцем? А самое главное, вы не знаете, что Владимир Ильич Ленин был, как марксист, противником индивидуального террора?».

И потом долго выслушивала, как от нас скрывали настоящие факты, как переписывались архивы.

Вот что у человека в голове? Каша из надерганных фактов, фамилий, географических мест и исторических дат, без всякой привязки к историческим этапам и эпохам.

И это – человек, который себя позиционирует, как увлекающегося историей!

Все это я вспомнила, когда скромно откомментировала длинный пост товарища об операции под Ботлихом, и настоящих героях, которые не дали захватить Дагестан Басаеву.

Интересная информация о роли, которую сыграл в этой операции генерал Овчинников.

Но в конце поста, как доказательство правоты русского оружия, история имама Шамиля, который после пленения, проживая в Калуге, «…..каждое утро ставил на подоконник своего дома граммофон и заводил на нем пластинку с гимном Российской Империи.

И слушал его. Каждое утро!....»

Я без всякого наезда написала, что в интересный пост вкрался фейк – граммофон был изобретен через 17 лет после смерти Шамиля, и с тем же успехом он мог слушать каждый день радио или ютуб.

И что вы думаете? Мне начали доказывать, что под граммофоном подразумеваются его предшественники, ( ха-ха, прообразом граммофона был фонограф Эдисона, созданный тоже уже после смерти Шамиля), что эту информацию сообщили ученые из Калуги, и что настоящая история изобретений намного сложнее, чем в Википедии.

И, дескать, в оцифрованном журнале 60-х годов 19 века в рекламе много предложений по воспроизводящим звук аппаратам.

Т.е. люди на голубом глазу отрицают реальность изобретений Эдисона, их привязку к конкретному периоду, связанному с развитием физических исследований.

В фильме «Холоп» один из участников инсценировки пробалтывается герою, якобы попавшему в эпоху крепостных, дескать, об этом слышал по телику, и затыкается, понимая, что выдал себя полностью.

А герой-мажор смотрит на него высокомерно : « Да какие у вас телики, небось, черно-белые!..»

Вот такие же представления о связях технологических открытий и исторических эпох у многих нынешних авторов!