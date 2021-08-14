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Московский листок

Особенности "африканской" политики МИД РФ

Опубликовано 14.08.2021 в разделе комментариев 0

лавров мид
Особенности "африканской" политики МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с российской визой британской журналистке BBC Саре Рейнсфорд.

«На неоднократные предупреждения МИД о том, что в ответ на настоящие визовые издевательства Лондона над российским собкором в Британии будут предприняты соответствующие меры, англосаксонская медиагруппа внимание не обращала. А мы регулярно делали заявления, предлагая британцам прекратить гонения на российских журналистов», — написала Захарова в Telegram.

Напоминает старый советский анекдот. В Африке съели российского посла. Наш МИД, естественно, посылает ноту – так-сяк, нехорошо…

Ответ африканцев: сочувствуем, приносим извинения за съеденного посла – можете съесть нашего…

 А.Б.



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