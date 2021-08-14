Зюганов запретил коммунистам критиковать Шойгу

Членам КПРФ в ходе избирательной кампании запретили критиковать министра обороны Сергея Шойгу, который возглавляет федеральный список их оппонентов — «Единой России». Об этом пишет URA.RU со ссылкой на неназванные источники.

В партии запрет опровергают.

Пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко заявил журналистам, что ругать Шойгу в партии не запрещено, но причин для этого нет.

- Шойгу является одним из самых успешных министров. Он показывает определённые результаты. Мы не занимаемся огульной критикой. Критиковать же надо за что-то, а не просто так, — сказал он.

За то, что успешный министр возглавил список самой успешной партии, наверно, стоит и похвалить. Молодец! Хороший паровоз вырос! А что?

А.Б.