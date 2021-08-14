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Московский листок

В России проблемы, но везде свои

Опубликовано 14.08.2021 в разделе комментариев 0

В России проблемы, но везде свои

В Петербурге ограничат работу такси. Работать будут те, кто вакцинировал 80% сотрудников

В Петербурге из-за коронавируса с 15 октября ограничат работу такси. Продолжить работу смогут компании, в которых как минимум 80% сотрудников вакцинированы, сообщает комитет по транспорту.

«Комитет по транспорту взял на личный контроль COVID-безопасность в таксомоторных компаниях. Им направлены письма с предупреждением», —заявили в комитете.

Накануне в Петербурге начали вакцинировать трудовых мигрантов «Спутником Лайт». Представители Единого медицинского центра заявили, что готовы прививать 250 человек в день. В Петербурге проживает около 5 миллионов граждан.

 

В Керчи началась эвакуация из-за потопа

В городах Краснодарского края и в Крыму объявлен режим чрезвычайной ситуации, в некоторых даже проводят эвакуацию жителей. Всему виной продолжающиеся на юге ливни. Особенно сильно пострадал город Керчь. Там выпало две месячные нормы осадков.

В городе началась эвакуация жителей из зон подтопления, решается вопрос об их временном размещении в гостиницах.

В настоящее время коммунальщики с помощью спецтехники углубляют стоки в сторону реки Мелек-Чесме, что позволит значительно увеличить сброс воды в реку с подтопленных жилых участков.

До потопа сделать этого было никак невозможно.



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