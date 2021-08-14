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Московский листок

В Турции разбился российский пожарный самолет Бе-200

Опубликовано 14.08.2021 в разделе комментариев 1

бе-200 пожары в турции
В Турции разбился российский пожарный самолет Бе-200

На юго-востоке Турции потерпел крушение российский пожарный самолет Бе-200, сообщило в субботу управление лесного хозяйства республики. Авария произошла в горах в районе города Кахраманмараш.

"При тушении пожара в районе города Кахраманмараш потерпел катастрофу арендованный в России пожарный самолет Бе-200. В район крушения направлены спасатели. Экипаж состоял из восьми человек – шестеро из российской команды и двое – представители министерства лесного хозяйства. Судьба членов экипажа пока неизвестна", - говорится в сообщении.

По данным турецкого ведомства, разбившийся самолет был арендован у РФ управлением лесного хозяйства страны для борьбы с лесными пожарными.

В Минобороны РФ подтвердили факт крушения самолета. На борту находились пятеро российских военнослужащих и три представителя Турецкой Республики.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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5 россиян погибли
в горах написал 14.08.2021 16:30
Турции-члена НАТО.
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