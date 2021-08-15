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Московский листок

Огонь как средство от ненужных жильцов

Опубликовано 15.08.2021 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Огонь как средство от ненужных жильцов

Мы продолжаем рассказ о ситуации в общежитии по Аминьевскому шоссе 7. Напоминаем, сегодня (14 августа 2021) в дом пришли строители и начали демонтаж полов и комнат. После звонков во все инстанции и визита жильцов в управляющую компанию демонтаж прекратился. И рабочих убрали.

Далее подъехала полиция (по звонкам жуликов собственников и жильцов)и начала общаться со всеми.

Прибыла скорая. Из-за нервотрепки, вызванной происходящими событиями, стало плохо одному ребенку–инвалиду и одной пенсионерке (отметим, что несколькими днями раньше жулики требовали от этой пенсионерки съехать в дом престарелых).

А затем выяснилось, что в доме начался пожар! Как-то странно совпало, что охрана (по просьбе строителей) отключила пожарную сигнализацию. И по какому-то странному совпадению в это же время на девятом этаже в одной из комнат произошло самовозгорание.

Особо отметим ещё два обстоятельства: первое - пожарный гидрант на этаже не работал. Второе - в общежитиях комендантствует некая госпожа Феклина С.П., а её супруг, господин Феклин, как раз работает пожарным и надзирает за пожарной безопасностью общежитий!

К счастью, жильцы вовремя заметили пожар и смогли одолеть его и без гидранта. Если бы оперативно потушить не получилось – было бы, по мнению жильцов, очень плохо. Огонь распространился бы минимум на весь этаж, после чего все здание стало бы непригодным для проживания (отметим, что большинство жильцов - профессиональные строители и в свойствах зданий малость разбираются).

Как мы уже писали - незванные собственники появились в домах 9 и 7 по Аминьевскому шоссе 24 июля 2021 года. Сначала они просто требовали от жильцов переехать. Сегодня устроили вот этот цирк. Ожидаем, что они придумают ещё, чтобы завладеть ценной недвижимостью.



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