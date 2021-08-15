Израиль отозвал главу дипмиссии в Польше

Израиль отзывает главу посольства в Варшаве после подписания президентом Польши Анджеем Дудой закона о реституции имущества евреев, пострадавших в годы Холокоста, говорится в заявлении министра иностранных дел еврейского государства Яира Лапида, распространенном его пресс-службой.

Ранее в субботу президент Польши Анджей Дуда решил подписать спорный закон, затрагивающий, в том числе, тему реституции имущества евреев, пострадавших в годы Второй мировой войны.

Недавно польский парламент принял поправки в административный кодекс, согласно которым после истечения 30 лет с момента вынесения административного решения (в том числе о праве собственности на имущество) оно не будет подлежать оспариванию. В Израиле и США считают, что закон лишает евреев права возвратить свое имущество или получить за него компенсацию.

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Вообще, говорить о возврате имущества спустя 80 лет довольно странно. Я так думаю, все давно уже должно быть возвращено.

Сейчас даже внуки этих евреев, уничтоженных нацистами, сами уже пожилые люди. Кто там и что будет возвращать?

С другой стороны, Польша - одна из самых антисемитских стран Европы. Самые страшные лагеря смерти находились именно в Польше. Еврейские погромы в Польше продолжались и после войны. Именно в Польше погибло больше всего евреев - из живших в Польше на начало сентября 1939 года 3,3 млн евреев во время войны погибло 2,8 млн. Из польских евреев выжило только около 380 тысяч человек: 25 тысяч спаслись в Польше, 30 тысяч вернулись из лагерей принудительного труда, а остальные — это те, кто вернулся из СССР.

По-хорошему, следовало бы пересмотреть роль Польши во Второй мировой войне и Холоксте в частности. Анетисемитская страна....

А.Б.