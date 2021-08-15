Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Израиль отозвал главу дипмиссии в Польше

Опубликовано 15.08.2021 в разделе комментариев 0

евреи холокост
Израиль отозвал главу дипмиссии в Польше

Израиль отзывает главу посольства в Варшаве после подписания президентом Польши Анджеем Дудой закона о реституции имущества евреев, пострадавших в годы Холокоста, говорится в заявлении министра иностранных дел еврейского государства Яира Лапида, распространенном его пресс-службой.

Ранее в субботу президент Польши Анджей Дуда решил подписать спорный закон, затрагивающий, в том числе, тему реституции имущества евреев, пострадавших в годы Второй мировой войны.

Недавно польский парламент принял поправки в административный кодекс, согласно которым после истечения 30 лет с момента вынесения административного решения (в том числе о праве собственности на имущество) оно не будет подлежать оспариванию. В Израиле и США считают, что закон лишает евреев права возвратить свое имущество или получить за него компенсацию.

***

Вообще, говорить о возврате имущества спустя 80 лет довольно странно.  Я так думаю, все давно уже должно быть возвращено.

Сейчас даже внуки этих евреев, уничтоженных нацистами, сами уже пожилые люди. Кто там и что будет возвращать?

С другой стороны, Польша - одна из самых антисемитских стран Европы. Самые страшные лагеря смерти находились именно в Польше. Еврейские погромы в Польше продолжались и после войны. Именно в Польше погибло больше всего евреев - из живших в Польше на начало сентября 1939 года 3,3 млн евреев во время войны погибло 2,8 млн. Из польских евреев выжило только около 380 тысяч человек: 25 тысяч спаслись в Польше, 30 тысяч вернулись из лагерей принудительного труда, а остальные — это те, кто вернулся из СССР.

По-хорошему, следовало бы пересмотреть роль Польши во Второй мировой войне и Холоксте в частности. Анетисемитская страна....

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Считаете ли вы, что партия власти виновата во всех наших бедах?:
Результаты
Интернет-ТВ
Обзор новостей: К электронной фальсификации все готово
Обзор новостей: К электронной фальсификации все го...
13.08.2021
Александр Краснов: Это какой-то уже необыкновенный фашизм
Александр Краснов: Это какой-то уже необыкновенный...
13.08.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Израиль отозвал главу дипмиссии в Польше (0)
В Турции разбился российский пожарный самолет Бе-200 (3)
В России проблемы, но везде свои (3)
Зюганов запретил коммунистам критиковать Шойгу (7)
Особенности "африканской" политики МИД РФ (4)
Фильм "Холоп" как реалити-шоу (12)
О цирке. Как снимают с муниципальных выборов (3)
Прокуратура требует запретить уехавшей Соболь покидать Москву (8)
Госдуметр может закрыться на Толстом (7)
Обзор новостей: К электронной фальсификации все готово (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Дарья Митина: Афганцы отказываются жить в Средневековье под Талибаном
Дарья Митина Дарья Митина: А у нас тут вона чо
Евгений Сахонько Евгений Сахонько: Анатомия грабежа (2)
Евгений Сахонько Евгений Сахонько: Анатомия грабежа (1)
Дарья Митина Дарья Митина: Предвыборная агитация иногда заставляет остолбеневать
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss