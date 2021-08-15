Как меня технично убрали с выборов

Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 Прокуратура требует запретить уехавшей Соболь покидать Москву
https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Наши опросы.
3 Собянин отменил удаленку в Москве
4 О цирке. Как снимают с муниципальных выборов
https://forum-msk.org/material/news/1...
5 В России объявили в розыск бывшего командира центра спецназа ФСБ «Вымпел»
6 Зюганов запретил коммунистам критиковать Шойгу
https://forum-msk.org/material/news/1...
7 Члены участковой избирательной комиссии (УИК) по дистанционному электронному голосованию в Москве получат дополнительные выплаты.
8 В Петербурге ограничат работу такси. Работать будут те, кто вакцинировал 80% сотрудников
9 В Керчи началась эвакуация из-за потопа
10 Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с российской визой британской журналистке BBC Саре Рейнсфорд.
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