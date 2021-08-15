Обсуждаем с Александром Красновым, каким должно быть местное самоуправление в Москве.
Реален ли шанс изменить 131 ФЗ после избрание новой Государственной думы?
Каким должно быть нормальное местное самоуправление в Москве?
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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Александр Краснов: Каким должно быть нормальное местное самоуправление в Москве?
Обсуждаем с Александром Красновым, каким должно быть местное самоуправление в Москве.
Реален ли шанс изменить 131 ФЗ после избрание новой Государственной думы?
Каким должно быть нормальное местное самоуправление в Москве?
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стоик7912 написал 15.08.2021 09:08