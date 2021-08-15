"Кто виноват?" знают уже все...

На ФОРУМе.мск на вопрос: "Считаете ли вы, что партия власти виновата во всех наших бедах?" ответили:

Да, именно партия власти (58)

Да, партия власти, но не одна она (93)

Нет, партия власти ни в чем не виновата (3)

Понятия не имею (3)

У нас нет никаких проблем! (1)

На Социал Za на этот вопрос собралось аж 30 тысяч голосов!!!

Да, именно партия власти 70 %

Да, партия власти, но не одна она 27 %

Нет, партия власти ни в чем не виновата 1 %

Понятия не имею 1 %

У нас нет никаких проблем! 1 %

Сейчас, наверно, комментировать уже ничего нельзя, но все и так красноречиво выглядит.

Разница только в том, что более критически настроенные читатели ФОРУМа.мск отмечают роль в нынешнем бардаке и других сил - да, тех же парламентских партий, считающихся оппозицией, но периодически вместе с "Единой Россией" принимающих наиболее одиозные законы.

Например, закон об оскорблении чувств верующих: https://sozd.duma.gov.ru/bill/142303-6?fbclid=IwAR3GHkFZT9CuDXQZkSINywGuWOttfTPMViPEVlVhjW_DoxvY15lD7Jzu2iw

Или знаменитый "закон Димы Яковлева". Или "закон Лугового", вводящий у нас "цифровой концлагерь".

Более цельная аудитория "Социал Za" видит жизнь без полутонов - друг это друг, враг это враг. Хотя и тут треть голосов видит не только вину "партии власти", но и других.

Но в целом - все понятно. Если ты взвалил на себя всю полноту власти, то к этому прилагается и вся полнота ответственности.

И рано или поздно, это ответственность тебя раздавит.

А.Б.