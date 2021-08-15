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Московский листок

"Кто виноват?" знают уже все...

Опубликовано 15.08.2021 в разделе комментариев 2

путин цензура выборы кремль
"Кто виноват?" знают уже все...

На ФОРУМе.мск на вопрос: "Считаете ли вы, что партия власти виновата во всех наших бедах?" ответили:

Да, именно партия власти (58)

Да, партия власти, но не одна она (93)

Нет, партия власти ни в чем не виновата (3)

Понятия не имею (3)

У нас нет никаких проблем! (1)

На Социал Za на этот вопрос собралось аж 30 тысяч голосов!!!

Да, именно партия власти 70 %

Да, партия власти, но не одна она 27 %

Нет, партия власти ни в чем не виновата 1 %

Понятия не имею 1 %

У нас нет никаких проблем! 1 %

Сейчас, наверно, комментировать уже ничего нельзя, но все и так красноречиво выглядит.

Разница только в том, что более критически настроенные читатели ФОРУМа.мск отмечают роль в нынешнем бардаке и других сил - да, тех же парламентских партий, считающихся оппозицией, но периодически вместе с "Единой Россией" принимающих наиболее одиозные законы.

Например, закон об оскорблении чувств верующих: https://sozd.duma.gov.ru/bill/142303-6?fbclid=IwAR3GHkFZT9CuDXQZkSINywGuWOttfTPMViPEVlVhjW_DoxvY15lD7Jzu2iw

Или знаменитый "закон Димы Яковлева". Или "закон Лугового", вводящий у нас "цифровой концлагерь".

Более цельная аудитория "Социал Za" видит жизнь без полутонов - друг это друг, враг это враг. Хотя и тут треть голосов видит не только вину "партии власти", но и других.

Но в целом - все понятно. Если ты взвалил на себя всю полноту власти, то к этому прилагается и вся полнота ответственности.

И рано или поздно, это ответственность тебя раздавит.

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
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Всего комментариев к статье: 2
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Re:
Длшдлшдлшж написал 15.08.2021 10:17
прапор, запеши:
Хард-ниппелинг чреват детонацией.
Даже для потомственных глистов, типо сословия вооруженных паразитов и их племенных симбионтов.
Причоммм! - даже и для лимитрофных человекоподобий
...
если лягушку надувают, значит это кому-нибудь нужно
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(без названия)
Противоторпеда Н+2 написал 15.08.2021 10:01
Тебя раздавит.
Фигня это все. Деньги! Будут деньги, будут танцы, не будет денег, Россия исчезнет, причем вся, и белые и краснокоричневые.
Отчего денег нету?
От искреннего желания народа всех вокруг посылать на три буквы, ничего не делать и жрать от пуза, что в Империи, что в СССР, ну и вот в РФ. Анатолий - украина и гав-гав-гав припадок, доктор сс - нерусские и рычание с хрюканием, любой русский таков, и значит не по сеньке шапка, не будет у русских государства.
Русские банкроты и никто не даст денег в долг, мир истощен вирусами и пожарами, холодом и карантинами.
Спасибо Путину, что еще живы, да и это не надолго, ибо неблагодарные и жлобы.
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