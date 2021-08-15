В России объявили в розыск бывшего командира центра спецназа ФСБ "Вымпел"

2-й Западный окружной военный суд объявил в розыск бывшего командира центра спецназа ФСБ «Вымпел» генерала Владимира Подольского, обвиняемого в мошенничестве.

В октябре 2019 года присяжные оправдали Подольского и его коллегу, полковника Андрея Польщикова. Но позже приговор был отменен, дело отправили на пересмотр. Подольский на новое слушание не явился, его местонахождение сейчас неизвестно. В связи с этим судье пришлось приостановить процесс и поручить полиции начать розыск генерала.

По версии следствия, Владимир Подольский на посту директора ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности России» и Андрей Польщиков с 2012 по 2016 год занимались хищением бюджетных средств. Они фиктивно устроили родственников и знакомых на работу и выплачивали им зарплату, которую делили между собой. Генерал-майор заявлял, что средства не похищались, а направлялись на секретные операции в ДНР и ЛНР. Кроме того, следствие считает, что Польщиков нанял киллера для убийства следователя.

Не успел попасть в список «Единой России»…