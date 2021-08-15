Съедят ли в МИДе британского посла?

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с российской визой британской журналистке BBC Саре Рейнсфорд.
«На неоднократные предупреждения МИД о том, что в ответ на настоящие визовые издевательства Лондона над российским собкором в Британии будут предприняты соответствующие меры, англосаксонская медиагруппа внимание не обращала. А мы регулярно делали заявления, предлагая британцам прекратить гонения на российских журналистов», — написала Захарова в Telegram.
Напоминает старый советский анекдот. В Африке съели российского посла. Наш МИД, естественно, посылает ноту – так-сяк, нехорошо…
Ответ африканцев: сочувствуем, приносим извинения за съеденного посла – можете съесть нашего…
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