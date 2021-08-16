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Московский листок

Миллиардные доли копейки

Опубликовано 16.08.2021 автором Альберт Сперанский в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Миллиардные доли копейки

Перед глазами странная цифра - 0,126886029691 рублей. Это дивиденды на одну акцию в энергетической фирме ПАО «Юнипро», из г. Югры. Как написано в письме акционерам, сумма дивидендов рассчитывается с точностью до 1 копейки.

В начале двухтысячных Чубайсу доверили командовать нашей энергетикой. И он не нашел ничего лучшего, как раздать энергетические компании в частные руки. Моя супруга Ирина работала в знаменитом «Теплоэлектропроекте», который строил множество электростанций не только в нашей стране и во многих странах. И добрый Чубайс за приватизацию нашей энергетики подарил сотрудникам этой компании акции во многих энергетических компаний страны. Их там размножили, и стало их на личных счетах сотни, а в некоторых компаниях дошло до тысяч. Вот в «Юнипро» Ирине принадлежит этого добра 2844 штук. Трудно подсчитать какие дивиденды ей причитаются теперь, ни в копейках, а в рублях. Хватит ли на оплату билета на проезд в городском автобусе?

В АО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» акционерам полагается на одну акцию 0,16132865449 рублей. Миллиардные доли копейки. Зато в совет директоров включены два заместителя министра энергетики России и четыре заместителя генерального директора, да и сам генеральный компании «Россети». А в самой «Россети» тем временем на одну акцию приходится тоже страшная цифра - 0,588261693112 рублей. Вот ещё одна золотая акция в ПАО «Т. ПЛЮС» Московская область, дивиденды за прошлый год по ней 0,090206697777147 рублей.

Стоит ли дальше пугать подобными заоблачными цифрами людей такими дивидендами. Компаний в нашей энергетике много и они почти везде такие. На почту Ирина за таким богатством ходит редко. Просто неприлично утруждать людей в служебных окошках, какой- то двадцаткой рублей, стоять при этом в очереди.

А ведь эти смешные, миллиардные доли копейки подсчитывают люди, рассылают письма акционерам. Вот такая у нас игра в рыночные отношения. Сама пересылка писем часто стоит дороже оплаты акций.

Бросают в наш почтовый ящик конверты на имя Ирины с бюллетенями для голосования из этих энергетических компаний. Очередной раз выбирают советы директоров, ревизионные комиссии. Вот в письме из «Территориальной генерирующей компании №2 из Ярославля высветили оплату работы членов ревизионной комиссии этой компании. Это большая редкость, обычно это гласности не подлежит. Председатель комиссии получает 1440000 рублей в год. 4 рядовым членам от 770 000 до 230 000 рублей. За эти деньги комиссии не нужно сидеть целый год в кабинетах, эти люди контролируют итоги финансово-хозяйственной деятельности общества в конце года, налетами.

В Советах директоров тоже не слишком обременительные обязанности. Функции, связанные с продвижением интересов общества и его позиционировании на рынке, а также представительские функции. Суммы оплаты трудов этих деятелей скрывают. А оплата за продвижения ими интересов компаний, похожи, скорее всего, на узаконенные взятки чиновникам. И можно быть уверенным, что двух зам. министров энергетики из совета директоров в АО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» не оставят без миллионов.

Вот такой у нас народный капитализм. Держа в руках сотню акций, не разбогатеешь, зато загрузишь почтовый ящик не нужной документацией. 



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