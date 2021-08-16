Кабул взят талибами, Душанбе приготовиться...

Военные действия на территории Афганистана завершены, установившее контроль над Кабулом движение "Талибан" (запрещено в РФ) в ближайшее время определит форму правления в стране. Об этом вечером в воскресенье в интервью телеканалу Al Jazeera заявил официальный представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Наим.

В воскресенье боевики "Талибана" вошли в Кабул и без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

***

В Международном Комитете Красного Креста заявили, что с 6-го августа с огнестрельными ранениями в 15 медицинских учреждений Афганистана поступило 4042 человека.

Буквально вот-вот официальный представитель МИД высказывал сомнения в том, что талибы возьмут Кабул. А США собирались доставить туда 5 тысяч солдат - да вот не успели...

Думаю, в самом ближайшем времени талибы встанут передь проблемами социально-экономического характера, которые без внешней помощи сильно усугубятся.

Как решать такие проблемы без ресурсов, без опыта и нужных специалистов?

Есть проверенный способ - объявить о внешней угрозе и начать экспансию. Самое перспективное направление - бывшие советские республики.

Думаю, в Душанбе, Ашхабад и Ташкент они войдут также легко, как в Кабул. Не слишком много проблем доставят им и Астана с Алма-Атой, а там и Астрахань, Уфа, Махачкала...

Естественных преград практически нет, армии среднеазиатских сатрапий слабы и плохо мотивированы. Талибы просто закидают их сцаными тряпками.

А 4 тысячи километров российской границы на этом направлении вообше никак не укреплены. И новый Адрианов вал построить просто не успеть.

А.Б.