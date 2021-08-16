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Московский листок

Кабул взят талибами, Душанбе приготовиться...

Опубликовано 16.08.2021 в разделе комментариев 4

афганистан таджикистан
Кабул взят талибами, Душанбе приготовиться...

Военные действия на территории Афганистана завершены, установившее контроль над Кабулом движение "Талибан" (запрещено в РФ) в ближайшее время определит форму правления в стране. Об этом вечером в воскресенье в интервью телеканалу Al Jazeera заявил официальный представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Наим.

В воскресенье боевики "Талибана" вошли в Кабул и без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. 

***

В Международном Комитете Красного Креста заявили, что с 6-го августа с огнестрельными ранениями в 15 медицинских учреждений Афганистана поступило 4042 человека.

Буквально вот-вот официальный представитель МИД высказывал сомнения в том, что талибы возьмут Кабул. А США собирались доставить туда 5 тысяч солдат - да вот не успели...

Думаю, в самом ближайшем времени талибы встанут передь проблемами социально-экономического характера, которые без внешней помощи сильно усугубятся.

Как решать такие проблемы без ресурсов, без опыта и нужных специалистов?

Есть проверенный способ - объявить о внешней угрозе и начать экспансию. Самое перспективное направление - бывшие советские республики.

Думаю, в Душанбе, Ашхабад и Ташкент они войдут также легко, как в Кабул. Не слишком много проблем доставят им и Астана с Алма-Атой, а там и Астрахань, Уфа, Махачкала...

Естественных преград практически нет, армии среднеазиатских сатрапий слабы и плохо мотивированы. Талибы просто закидают их сцаными тряпками.

А 4 тысячи километров российской границы на этом направлении вообше никак не укреплены. И новый Адрианов вал построить просто не успеть.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
м написал 16.08.2021 03:38
Оборонительный вал на Дунае построил в свое время римский император Траян, а не Андриан, но это, конечно, нюансы... А вот режим НДПА продержался в свое время почти 3 года после ухода советских войск и даже ненадолго пережил СССР, а здесь все рухнуло почти мгновенно....Значит, все было гнило изначально...
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(без названия)
Нипонятно164 написал 16.08.2021 03:17
Какие-то дремучие дикари располагают силами, средствами, деньгами, чтобы взять Кабул, взять Астану с Алма-Атой. Почему коммунисты Казахстана, Украины, Белоруссии и России нифига ничего не имеют и не могут?
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Скоро также побежит наш Вовка...
"Братва... Убег. Он убег... написал 16.08.2021 03:06
Президент Афганистана Ашраф Гани находится в Омане, передает 15 августа телеканал Kabul News.
.
"Ашраф Гани, Рола Гани (супруга президента), Мохиб (советник по национальной безопасности) и Фазли (глава администрации президента) вылетели сначала в Таджикистан, а затем в Оман и сейчас находятся там", - говорится в сообщении.
.
Гани пытался перевезти 5 миллионов евро на трех автомобилях, однако не смог этого сделать, с деньгами его не пустили на вертолетную площадку.
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стреляющий трасируще-разрывными пулями из гавна
автомат Какашникова написал 16.08.2021 03:04
Мдя...
Тупость в прогнозах банд-группировки Кривоногих-Кабаева потрясает!!
Теперь закономерный шаг Кривоногих-Кабаева - это извиниться перед Талибаном, признать "Талибан" дружеской организацией и осуществить пакт Молотова-Рибентроппа-2 между "кривоногих-кабаевской банд-группировкой" и бандой Талибана с обоюдно-справедливым разделом Таджикистана.
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