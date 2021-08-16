Кабул взят талибами, Душанбе приготовиться...

Военные действия на территории Афганистана завершены, установившее контроль над Кабулом движение "Талибан" (запрещено в РФ) в ближайшее время определит форму правления в стране. Об этом вечером в воскресенье в интервью телеканалу Al Jazeera заявил официальный представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Наим.
В воскресенье боевики "Талибана" вошли в Кабул и без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.
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В Международном Комитете Красного Креста заявили, что с 6-го августа с огнестрельными ранениями в 15 медицинских учреждений Афганистана поступило 4042 человека.
Буквально вот-вот официальный представитель МИД высказывал сомнения в том, что талибы возьмут Кабул. А США собирались доставить туда 5 тысяч солдат - да вот не успели...
Думаю, в самом ближайшем времени талибы встанут передь проблемами социально-экономического характера, которые без внешней помощи сильно усугубятся.
Как решать такие проблемы без ресурсов, без опыта и нужных специалистов?
Есть проверенный способ - объявить о внешней угрозе и начать экспансию. Самое перспективное направление - бывшие советские республики.
Думаю, в Душанбе, Ашхабад и Ташкент они войдут также легко, как в Кабул. Не слишком много проблем доставят им и Астана с Алма-Атой, а там и Астрахань, Уфа, Махачкала...
Естественных преград практически нет, армии среднеазиатских сатрапий слабы и плохо мотивированы. Талибы просто закидают их сцаными тряпками.
А 4 тысячи километров российской границы на этом направлении вообше никак не укреплены. И новый Адрианов вал построить просто не успеть.
А.Б.
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м написал 16.08.2021 03:38
Нипонятно164 написал 16.08.2021 03:17
"Братва... Убег. Он убег... написал 16.08.2021 03:06
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"Ашраф Гани, Рола Гани (супруга президента), Мохиб (советник по национальной безопасности) и Фазли (глава администрации президента) вылетели сначала в Таджикистан, а затем в Оман и сейчас находятся там", - говорится в сообщении.
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Гани пытался перевезти 5 миллионов евро на трех автомобилях, однако не смог этого сделать, с деньгами его не пустили на вертолетную площадку.
автомат Какашникова написал 16.08.2021 03:04
Тупость в прогнозах банд-группировки Кривоногих-Кабаева потрясает!!
Теперь закономерный шаг Кривоногих-Кабаева - это извиниться перед Талибаном, признать "Талибан" дружеской организацией и осуществить пакт Молотова-Рибентроппа-2 между "кривоногих-кабаевской банд-группировкой" и бандой Талибана с обоюдно-справедливым разделом Таджикистана.