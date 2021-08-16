У нас нет власти

Жириновский появился на рынке в русской рубахе на выпуск с короткими рукавами. Жарко стрику, но зачем - то потянулся именно туда где много народу. И всё таки его не покидает мысль оказаться в кресле президента. Поэтому использует многолюдье, чтобы оказаться ближе к народу. Сидит старушка с боку припёку и что - то продаёт. Жириновский с помощниками, а может с охраной подходит и завязывается разговор. Старушка оказалась участником войны и говорит, что ей нет места на рынке с пенсией в 8 тысяч. В.Вольфович говорит своему "охраннику" дай ей тысячу рублей. Старушка повысив голос кричит, что она не нуждается в подачках, что они всё распродали в стране и поэтому даже пенсии платить нечем. В ответ лидер ЛДПР говорит, что у них нет власти, буду президентом тогда всё изменится. Не ожидал Владимир, что старушка окажется не робкого десятка и он сразу потерял власть и к ней интерес. А если у депутатов нет власти зачем сидят в думе? Ложь в нынешней России выручает не только депутатов, но и властных чиновников. Возможно чтобы получать министерскую зарплату и заниматься бизнесом минуя всякие законы. Выходит, что депутаты и есть самая настоящая власть. Раньше Жириновский сам раздавал деньги, а теперь поручил своему подручному. Народ нищает, а депутаты жиреют за счёт нищеты народа.

На улице стоит жара за тридцать градусов и при большой влажности через десять минут потеешь, а если ещё работаешь физически то рубаху хоть выжимай. Сидишь дома и от нечего делать листаешь интернет. Чего там только нет? Вот профессор М.Делягин комментирует другого деятеля: "Яхты олигархов по совокупному водоизмещению превосходят Военно - морской флот России. Неужели правда? Тогда яхту Абрамовича надо конфисковать и перевести во флот. Там есть помещения бронированные их можно использовать для штабной работы непосредственно в акватории океана. Трудно поверить такому сравнению. Сколько же миллиардов бюджетных средств украли олигархи у народа России? Не зря Рогозин предложил смертную казнь коррупционерам Министерства обороны РФ. А разве в других ведомствах не воруют? Откуда у того же Абрамовича яхта за 2 миллиарда долларов?

С.Шойгу как и Г.Зюганов выдают очень даже хорошие, но запоздалые выводы о положении в стране. Первый заявил о внутренней угрозе, с которой не справится ни одна пушка. Самой страшной внутренней угрозой является разложение общества. Жаль, что не продолжил развивать эту мысль. А кто разлагает общество? Сама власть в том числе и С.Шойгу. Контрактники потихоньку бегут из армии и новых не так много. Не ценится в современной России человеческая жизнь исполнителей. А вот жизнь чиновников ценится выше настоящей их стоимости. ВДВэшник недавно отчитал президента именно по тому, что простой человек стоит копейки. Интересно знать изменилась жизнь смелого солдата?

И всё - таки в стране есть порядочные люди. Вот что выдал в эфир коммунист Н.Бондаренко. "Путин объединитель всех воров и чиновников". Такое высказывание не требует комментариев. Возможно поэтому его и сняли со списка кандидата на выборах в думу. И действительно чего только нет в интернете. Читатель, вы наверное слушали монолог контрактник из Дагестана обращённого к президенту. И вот появился ещё один монолог тёти Вали. Смелая женщина разнесла президента не хуже контрактника. Приведу несколько её высказываний."Путин политический мертвец. Оставьте людей и страну. Вы разрушили всё в стране. Что делаете на глазах больных людей? И тебя, Володя, надо в камере закрыть. Оставьте Россию в покое. Ты первый предатель Родины. Сидишь что - то мямлишь. Поганые твари, что сделал и Россией? Встаньте на колени, попросите прощения и уезжайте". Смотрите что говорит простая русская женщина из Сибири. "Неужели Россия достойна этого упыря?" Якобы этот монолог женщина выдала на прямой линии с президентом. Я смотрел все прямые линии с президентом, но такого монолога не слышал. Конечно речь спонтанная, но она выстраданная жизнью.

Вслед за этой женщиной интернет выдаёт упрёк президенту мужчина средних лет из Рязани. Он отчитывал президента за бардак в стране. Зарплаты, дороги, закрытие заводов и так далее. Всё это правда, которая основывается на воровстве бюджетных средств чиновниками, олигархами и просто профессиональными ворами. Ни президент, ни правительство никаких мер не принимают, кроме разговора, а миллиарды уплывают через офшоры к нашим врагам.

А народ у нас действительно отупел. Смотрю передачи "глас народа". Конечно большинство граждан не довольны работой президента, однако некоторые говорят: "Он силён во внешней политике". Так силён, что не осталось хотя бы равнодушных к нам. Всё окружение России превратилось во врагов. Даже с Белоруссией не могут найти общего языка. И самое главное, что все политики, чиновники имеют билеты партии власти. На днях показали Е.Попова, мужа О.Скабеевой, который захотел стать депутатом думу от партии власти. Теперь ему запрещено работать на телевидении и вот он пошёл к своим избирателям с пропагандой партии, которая по его мнению работает на страну и народ. Ему конечно начали задавать вопросы на которые он не смог ответить и вынужден был быстрым шагом ретироваться. Ему в след повторяли вопросы, но он склонив голову просто бежал. И ведь его и не только, но с таким отношением к народу непременно изберут в думу.

Есть события поинтереснее событий с Поповым. В столицу специальные службы доставили из Питера в наручниках главу НИИ гиперзвуковых систем А.Куранова по делу о госизмене. Что ему не хватало? Конечно денег, хотя зарплата на уровне министерской. Чем он хуже Абрамовича, Потанина, Усманова и ещё сотен воров российского бюджета. Что они сделали для России? Разворовали и вывезли из страны миллиарды долларов, приобрели за границей яхты, самолёты и все они являются друзьями президента или членов правительства. Но ведь их не арестовывают, наоборот дают возможность и дальше не скромничать. Народ нищает, а они не знают куда девать доллары.

На специалистов подобных Куранову президент, премьер должны обращать особое внимание. Он не мог позволить себе такую роскошь как друзья и олигархи при президенте. Вся эта богатейшая шушера для таких как Куранов никто, но они живут на особом положении. Вот это неравенство и заставило учёного продать свой ум тем кто в этом нуждается. Считаю этот эпизод не доработкой нашей власти. Раз в стране есть долларовые миллиардеры, которые для страны и народа ничего не сделали , а наоборот обокрали народ и живут "как у Христа за пазухой", надо иногда интересоваться у таких специалистов их проблемами и решать.