Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о компенсации дополнительных расходов выполняющих госконтракты застройщиков, связанных с существенным подорожанием стройматериалов.

По согласованию сторон теперь возможно увеличивать цену госконтракта на строительство, реконструкцию и капремонт, а также на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, изменение стоимости при этом не должно превышать 30%.

По оценке Минстроя, объем компенсаций господрядчикам за подорожание стройматериалов составит примерно 100 миллиардов рублей.

Прекратить строительство ненужных и обременительных для бюджета объектов Мишустин не решился. Строительная мафия и дальше будет процветать. В начале лета получили почти 200 миллиардов из дефицитного московского бюджета «на ускорение строительства», сейчас – на подорожание стройматериалов… А говорите, бюджет не резиновый.

Наверно, надо выделить деньги, чтобы закупать за границей жильцов для этих домов – свои давно кончились… Или последний хрен без соли доедают…