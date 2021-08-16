Ни одного невиновного подсудимого? Нет! Ни одного судьи

Случай привёл взглянуть на сайт депутата Московской городской Думы седьмого созыва от КПРФ С.В. Савостьянова https://svsavostyanov.ru/biografija-kandidata/. Заинтересовало то, что он до своего депутатства был судьёй, правда, ничего нового Савостьянов и про судей не говорит, и вряд ли откровенен до конца, но кое-что о судьях в памяти освежает. Давайте и мы это вспомним.

Сначала дам соответствующие выписки из саморекламы Савостьянова (выделено им).

«Более 80% кадрового состава судов Москвы — это люди, в основном, проработавшие пять и более лет секретарями и помощниками судей. Это своего рода воспроизводство судебной системы из самой себя.

Они не знают и не понимают жизни бизнес-сообщества, они не понимают смежных сфер со своей деятельностью, из которых приходят все дела. То есть они видели мертвое дело на бумаге — что за ним стоит, какие потоки, какие интересы, какие движения людей и организаций?

О зарплате судьи

Средний доход судьи в районном суде Москвы — 150–200 тысяч в месяц».

То есть, минимум 80% судей – в юриспруденции (адвокатом или следователем) вообще никогда не работали, судьи – это тупые винтики, не понимающие сути дел, которые они рассматривают, и выносящие судебные акты бездумно и так, как этого требуют силовики – следователи и прокуроры – обвиняющие в суде. А то, что судьи зависят от «силовиков», Савостьянов завуалировал так:

«Имеется фактор некоего установившегося положения, при котором силовики — органы полиции, ФСБ и прокуратуры — их мнение имеет высокую значимость для системы назначения судьи на эту должность и на следующие должности, а также их мнение об устранении судьи из судебной системы.

Понимание, что рано или поздно мнение силовиков в целом должно будет учитываться при определении профессиональной судьбы судьи, конечно, давит».

Вы поняли? Судьи Москвы на самом деле не подчиняются закону, а подчиняются следователям и прокурорам, иначе эти «силовики» уберут их с должности судьи и с заработка в 200 тысяч рублей в месяц.

А придурки вещают: «Суд решил» Суд решил»! Какой суд, придурки?! Это вот те следователи и менты, у которых дома выгребают миллиарды рублей и долларов, решают сядете вы или нет, а не тупые тётки, отсосавшие свои должности судьи и ничего не понимающие в делах, которые им как бы дают рассматривать.

Эти следователи и прокуроры уберут любого настоящего судью, а «слишком умному» скомандуют: «К ноге, сука!», - следующим образом:

«От статистики может зависеть распределение квартальных и годовых премий, которые распределяет председатель суда. У тебя отменили ноль — молодец, больше всех получишь. У тебя отменили 20 — значит, половину премии получишь. У тебя отменили 40 — ничего не получишь».

А Мосгорсуд отменяет решение районных судов только и исключительно в случае, если мнение судьи разошлось с мнением «силовика» – если судья в свой приговор не перепишет обвинительное заключение слово в слово и не согласится с ним. Потому, что члены Мосгорсуда точно так же зависят от силовиков, как и остальные судьи.

При этом Савостьянов ещё и жалуется на тяжёлую жизнь:

«Удивил объем нагрузки. Когда ты в это погружаешься, конечно, это просто шок. Чтобы как-то держаться на плаву, ты должен работать и в выходные, и в праздничные дни. Ты должен забыть про все на свете, про личную жизнь, про какое-то развитие духовное и культурное.

Каждый судья в Москве работает в сверхнечеловеческих условиях из-за нагрузки. Почему здесь такая нагрузка, потому что система устарела, и я допускаю, что исполнительная власть заинтересована в сохранении статуса кво».

Видали эдаких «шахтёров»? Это что за нагрузка, если сам же написал, что для судей рассматриваемые дела – «мёртвые», то есть они не понимают, что рассматривают, и для них единственная тяжесть – это мозоль на заднице от тупого сонного сидения в председательском кресле?

Ну и хвастовство или оправдание самого Савостьянова:

«Лично мне в комнату совещательную Ольга Егорова не звонила и я уверен никогда не позвонила бы, для этого есть другие механизмы. Утрировать тоже не надо. Начинается личная ответственность, когда по какому-то резонансному делу председатель позовет и скажет: ну вы же понимаете, что нашему суду не надо, чтобы вы наносили сокрушительный удар куда-то для чего-то.

Честно вам скажу, из пары сотен уголовных дел, которые я рассмотрел, не было ни одного оправдательного приговора. Там реально не было ни одного невиновного».

Надо же – ни одного невиновного не осудил после всего, что написал о власти следователей и премиях?? А можно я не поверю?

Егорова – это в его время и до 2020 года председатель Мосгорсуда.

Так вот, Егорова в своей безнаказанной наглости и даже к концу карьеры (спасибо ей) не соображала, о чём говорит и что делает. В интервью «Интерфаксу» в январе 2019 года журналист задал ей вопрос: «Ольга Александровна, с 1 июня районные суды начали рассматривать дела с участием присяжных. Можно ли подвести первые итоги?». Егоровой надо было бы отделаться общим бла-бла-бла, а она откровенно сообщила числа:

«За первые 6 месяцев действия этого закона в районные суды Москвы поступило 20 таких дел. И по 11 из них уже состоялись вердикты. Сразу отмечу, что, по сути, каждый второй вердикт - оправдательный. Причем в 4 случаях из 6 присяжные были единодушны в своем решении о невиновности. О чем это говорит?», - задала сама себе вопрос Егорова.

Давайте и мы зададим себе этот вопрос и подумаем, а каков может быть ответ? О чём это говорит?

Это говорит о том, что 55% осуждённых в Москве – невиновны!

Это говорит, что под началом Егоровой не судьи, а преступные твари, которые не судят, а утверждают поступившие в суд обвинения! Ведь раз у подчинённых Егоровой судей нет оправдательных приговоров, то получается, что эти «профессиональные» «судьи» осуждают обвинённых, у которых 12 нормальных граждан не увидели бы никакой вины.

Да, нормальному человеку эти числа говорят об этом.

А Егорова уверена, что она этот вопиющий факт объяснит так: «Безусловно, о сильной работе стороны защиты, но и низком качестве сбора и представления доказательств стороной обвинения. Следователи, увы, разучились собирать и анализировать доказательства». Ишь ты – сильная работа «стороны защиты». Да в деле ИГПР ЗОВ на 40 страниц приговора вообще не упоминаются не только доводы стороны защиты, а и фамилии адвокатов. Судьям «им. Егоровой» вообще плевать на защитников и на то, что они там говорят.

Но, как видим, у Егоровой хватило ума сообщить, что «профессиональные» «судьи» Москвы не видят то, что видят простые граждане – отсутствие доказательств. И виноваты, оказывается… следователи! У Егоровой как-то до пенсии не хватало ума понять, что ведь не следователи выносят приговоры при отсутствии доказательств, а судьи!! Судьи обязаны рассмотреть доказательства! А эти дуры на председательских местах в судах даже этого не понимают!!

Ну, а следователи в Москве такие только потому, что в Москве такие «судьи».

На следователей валил вину и тогдашний «Генпрокурор» Чайка: «В феврале 2018 года генеральный прокурор Юрий Чайка выразил мнение, что в работе российских следователей за последние десятилетия произошла деградация. Если 20-25 лет назад следователь и преступник — это борьба интеллектов, то сейчас все очень просто — СИЗО, особый порядок, в котором сегодня рассматривается до 70% дел. И наступает деградация, — сказал он на совещании в Туле».

И деградировавшего интеллекта самого Чайки не хватило, чтобы понять - не следователи обвиняют в суде, а его подчинённые – прокуроры. Это его подчинённые обязаны следить, сколько там интеллекта обнаруживается в деятельности следователей. Это не следователи идиоты, это Чайка вкупе со своими подчинёнными являются теми преступными тварями, которые и определяют беззаконие в стране. И во вторую очередь определяют отсутствие интеллекта у следователей.

Но спасибо Савостьянову, благодаря которому удалось ещё раз посмотреть на сущность тех, кого считают судьями.

«Ни одного невиновного», - говоришь? Ишь ты!