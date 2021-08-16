Россия теряет источники минеральной воды на Кавказе

Это заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова на коллегии ведомства.

По мнению Радионовой, эксплуатация кавказских скважин происходит с огромными нарушениями, охраняемая территория застраивается.

Специалисты Росприроднадзора обнаружили сотни нарушений на 66 скважинах и 16 месторождениях, в том числе Ессентукском, Кисловодском, Пятигорском.

«У нас первый горизонт минеральной воды уже не пригоден для питья. Он пригоден только для купания и для каких-то ванн», — посетовала глава Росприроднадзора.

Ессентуки жалко, я их пью. 17-й номер.

А где минеральная вода «Липецкая»? Нигде не видно, хотя источник в 400 километрах от Москвы, находится прямо в центре Липецка и запасов этой отличной воды там видимо-невидимо? Нету? А ведь с петровских времен там существовал курорт, дворянские девушки воду пили.

Ну ладно. А где минеральная вода «Московская»? Далеко ехать не надо, в 400 метрах под столицей и большей части области находится целое иольдовое море! В Советское время отличную воду «Московская» продавали даже прямо в метро. Бассейны заполняли этой водой. И сегодня можно, при желании, хоть в каждую квартиру краник с минералкой подвести – вот ее сколько!

А где она? Или погибла под давлением московского стройкомплекса?

А ведь тот случай, когда мы буквально ходим над целым богатством! Ну и гадим в него, как иначе…

В Ростове-на-Дону минералку «Аксинья», также весьма приличную, тоже добывают в центре города. И ничего, пьет минералку казачество, не нарадуется…

А.Б.