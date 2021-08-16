ЕСПЧ предательски отказал Грудинину в звании честного человека

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подтвердил законность принятых решений по делу Грудинина, следует из данных, опубликованных на сайте ЕСПЧ.

Страсбургский суд признал неприемлемой жалобу Грудинина на решение Видновского городского суда от 2019 года, по которому 41,91% акций Совхоза имени Ленина выбыли из владения Грудинина.

ЕСПЧ также признал неприемлемой жалобу исполнительного директора Совхоза имени Ленина Александра Федорова на это же решение Видновского городского суда.

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Нет, ну что за сволота такая, буржуазная?

А мы-то думали, стоит подать в ЕСПЧ иск против кровавого режима, и тут уже реабилитирующий вердикт у тебя в кармане. Ан нет!

Они там что, и правда судят? Доказательства рассматривают, стороны заслушивают? Или им прямо в комнату для совещаний мировая закулиса звонит, и все решения надиктовывает?

Я считаю, надо какой-то свой международный суд завести. Не европейский, а по обыкновению какой-нибудь индо-европейский или евроазиатский.

И там Пашу Грудинина оправдать по всем статьям, чтоб неповадно было.

1 Никакой совхоз Грудинин не приватизировал, и никаких совхозников не обобрал, а честно и благородно получил совхоз имени Ленина в наследство. И купил на заначенные от жены от получки деньги.

2. Никаких заграничных счетов у Грудинина нет и не было, потому что Австрия - наша советская земля, по ошибке освобожденная советскими войсками в 1952 году.

3. Жену Грудинину вернуть вместе с акциями совхоза имени Ленина и паркмахерским салоном в совместное семейное пользование. После чего отпустить на свободу голышом.

4. Назначить Грудинина П.Н. президентом Всея Руси от Немана до Чукотки пожизненно, с выплатой невыплаченной с 1991 года зарплаты, что закрепить в книге записи актов гражданского состояния.

5. Ягоду клубнику отныне называть исключительно грудникой на всех европейских языках, а также иврите, армянском и тувинском.