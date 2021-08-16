Обзор новостей: ЕСПЧ подтвердил законность принятых решений по делу Грудинина

Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 Афганистан сдан, Афганистан принят
https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подтвердил законность принятых решений по делу Грудинина,
https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Премьер разрешил строить дороже
https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Сотрудники управления ФСБ в Санкт-Петербурге задержали главу по борьбе с коррупцией в Северо-Западном таможенном управлении в момент получения взятки
5 Россия теряет источники минеральной воды на Кавказе,
https://forum-msk.org/material/news/1...
6 Добыча рыбы в России оказалась под угрозой
7 Загадочным образом «застрелился» мэр Кривого рога Павлов
8 Директор Союза потребителей Украины Несмиянов предрек нехватку питьевой воды
9 Число погибших в результате землетрясения на Гаити достигло 1 297 человек,
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