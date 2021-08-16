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Московский листок

Обзор новостей: ЕСПЧ подтвердил законность принятых решений по делу Грудинина

Опубликовано 16.08.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

1 Афганистан сдан, Афганистан принят

https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подтвердил законность принятых решений по делу Грудинина,

https://forum-msk.org/material/news/1...

3 Премьер разрешил строить дороже

https://forum-msk.org/material/news/1...

4 Сотрудники управления ФСБ в Санкт-Петербурге задержали главу по борьбе с коррупцией в Северо-Западном таможенном управлении в момент получения взятки

 

5 Россия теряет источники минеральной воды на Кавказе,

https://forum-msk.org/material/news/1...

6 Добыча рыбы в России оказалась под угрозой

 

7 Загадочным образом «застрелился» мэр Кривого рога Павлов

 

8 Директор Союза потребителей Украины Несмиянов предрек нехватку питьевой воды

 

9 Число погибших в результате землетрясения на Гаити достигло 1 297 человек,



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Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
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