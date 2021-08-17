Россия, Афганистан и будущее человечества

Стремительная победа талибов в Афганистане говорит о том, что имеет место широкое народное восстание против коррумпированного марионеточного режима, поддерживаемого США. Восстание это идет под религиозным знаменем, единственно возможным в сегодняшнем Афганистане. Естественно, что религиозное знамя является гарантией того, что никакие проблемы Афганистана решены не будут. Бедные останутся бедными, богатые богатыми, только бедным теперь ещё возможно будут рубить руки за украденную лепешку.

Судя по некоторым публичным заявлениям, верхушка талибов хочет стать частью глобальной элиты со всеми вытекающими из последнего преимуществами, которые эти парни прекрасно осознают. Всё-таки на дворе 21 век, и даже в Афганистане. Блага цивилизации совсем не чужды верхушке талибов.

Конечно, победа талибов – это и весьма тревожный звонок, особенно для России. Собственно, эта победа показывает, что дряхлый, разлагающийся капитализм, не давший большинству ни настоящей свободы, ни достойной жизни не способен противостоять реакционной демагогии и варварству, обращенным в прошлое. Реакция способна легко увлекать за собой темные массы, простыми лозунгами, что всё плохо потому что «бога забыли». Начнем вот жить по шариату, рубить руки и забивать камнями, и всё у нас будет хорошо.

Уверен, что реакция, как альтернатива капитализму, не имеет больших перспектив в мире, который в целом достаточно развит, чтобы ловиться на примитивные проповеди религиозных фанатиков. Гегель был прав, когда утверждал, что мировой дух в своём восхождении не возвращается назад. Но эксцессы, конечно, будут, особенно в такой стране, как Россия, где власть уже много лет сознательно тормозит развитие, дебилизирует население, навязывает религию и имеет здесь некоторые успехи, впрочем, не выдающиеся.

Так первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Дамир Мухетдинов уже отметил, что «некоторые мусульмане в России восхищены действиями талибов».

«Есть нотки восхищения, что вот такой босоногий народ с тюрбаном на голове, с длинными бородами, с автоматом Калашникова в руках смог одолеть хорошо вооруженную армию и показать превосходство своей веры и идеалов над коррумпированными чиновниками. Есть такие интерпретации у ряда активных мусульман», - отметил Дамир Мухетдинов.

Очевидно, нас ждет оживление уже было приунывших религиозных радикалов всех мастей, среди которых полным полно психопатов и шизофреников, что вероятно будет стоить России некоторой крови. А как иначе? Как религиозный психопат может не возбудиться глядя на бегство самой сильной армии мира и появление на их месте «исламского эмирата». Тут, конечно же, увидят множество знаков и сигналов к действию. За всё это ответственность несут российские власти старательно выращивающие религиозных радикалов уже многие годы.

И, конечно, произошедшее в Афганистане должно ещё раз показать всем умеющим думать, что единственной альтернативой капитализму может быть только общество, стоящее на обобществлении средств производства и плановой разумной экономике. Такое общество называется ещё коммунистическим. Понятно, что есть много страхов, связанных с историческим опытом, много укоренившихся ошибочных представлений. Но всё нужно обдумать заново. Капитализм, как система самовозрастания капитала больше не работает и не будет работать. Сохранить культуру, достойный уровень потребления, решить глобальные проблемы человечество сможет только объединившись на коммунистических началах. Всё это более чем возможно без диктаторов и подавления человеческой свободы. Более того, коммунизм в глобальных масштабах просто не совместим с диктатурой и подавлением свобод.