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Московский листок

Историком быть опасно в стране победившей талибанды

Опубликовано 17.08.2021 в разделе комментариев 1

церковь цензура рпц
Историком быть опасно в стране победившей талибанды

Директора Новосибирского городского открытого колледжа (НГОК) Сергея Чернышова вызвали в региональное управление Следственного комитета (СК) из-за поста в Facebook.

Речь идет о посте, посвященном инициативе переименовать площадь Свердлова в Александра Невского, который директор колледжа опубликовал в июне. В этом посте он отметил, что «выбор между Свердловым и Невским — это выбор между террористом и коллаборационистом», а образы обоих этих исторических деятелей — «плод фантазий пропагандистов советской эпохи». Ледовое побоище же, добавил директор, это «уникальный случай и, пожалуй, единственный эпизод, который попал в учебники истории прямиком из киноэкранов». 

Следствие проверяет пост Чернышова по ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России), сообщил директор в беседе с изданием «Коммерсантъ-Сибирь». 

«Оцениваю это как стукачество 30-х годов. Конечно, это несправедливо, у каждого своя справедливость. Но мне кажется, что такие вопросы об отдельных исторических личностях должны обсуждаться в академической среде, а не в следственном комитете, для меня это очевидно», — сказал Чернышов.

***

А чем у нас не Талибан (пока еще запрещенный Роскомнадзором)?

Александр Невский - святой. Будь любезен поклоняться, даже если вообще неверующий. А если историк - тебе же хуже.

Святой Владимир изнасиловал одну из будущих жен на глазах ее родителей, которых потом зарезали. Кстати, потом он крестился и ему прислали супругу из Константинополя, и куда он дел других своих жен, покрыто историческим мраком.

Святой Уар (царевич Димитрий), по некоторым версиям еще долго жил после канонизации, и убит был без всякого почтения. Хотя я полагаю, что история с возрождающимися Димитриями - это просто наша вампирская сага...

Святой Николай Второй приходовал балерину Кшесинскую на пару с братом.

Ряд святых мучеников нового времени были отъявленными негодяями, куда большими, чем те, кто их сопричислил к лику святых.

И так далее.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Голос из ада написал 17.08.2021 02:45
И правильно вызвали! А какого хрена надобно обсуждать национальных героев, которые вызволили или не допустили опускания Руси-матушки из дерьма или опускания ея в ту же субстанцию! Народ без героев - уже не народ, а столпище чавкающих свиней!
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