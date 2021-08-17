Немного о падении Исламской Республики

Уже много, кто написал, чтобы не повторять уже сказанное и не писать банальности, остановлюсь на нескольких моментах.



1. Падение Талибана



Почему произошло падение правительства в Кабуле и причём так быстро?

Начинать надо наверно с вопроса не почему рухнула власть марионеточного правительства, а почему американцы так легко захватили Афганистан и почему Талибан тогда потерял почти все полимеры.



Северный Альянс совместно с НАТО в 2001 году в короткие сроки захватил весь Афганистан почти без потерь. При этом Талибан был полностью разгромлен. Многие губернаторы и полевые командиры массово переходили на сторону Коалиции. Наиболее известным наверно событием этого периода были массовые казни добровольно сдавшихся талибов в Мазари-Шарифе. По скорости падения правительство Талибана явно обыгрывает проамериканское правительство Гани.

9 ноября 2001 года, был взят первый крупный провинциальный центр Мазари-Шариф, а уже 13 ноября пал Кабул.



В чем причины молненосного падения Талибов?

а) Очень узкая прослойка идейных радикальных исламистов, на фоне без идейной массы примыкающих к победителю.

б) отрицание талибов, зачастую скрытое со стороны образованной части населения.

в) не способность талибов реализовать чаяния и надежды неимущих слоëв афганского общества.

Проще говоря, не одна социальная группа в Афганистане не могла сказать в отношении Талибов: это свои, это наши.



Очень часто обращают внимание на ликование толпы при занятии городов, но не стоит обращать на это внимание. В Афганистане слишком мало масштабных развлечений, что бы часть населения пропустила такое событие как занятие города.

В 1996 году толпа радостно приветствовала занятия без боя Кабула талибами. В 2001 году приветствовала в том же Кабуле их противников. Сейчас, в 2021 году, опять радостно приветствует Талибов. Однако, если обратить внимание на действия горожан, то их большинство относится довольно индеферентно к смене власти, занимаясь своими повседневными делами передвигаясь при этом между вооруженными людьми и трупами.



2. Борьба между светским режимом и религиозным.



Существует миф, что правительство в Кабуле было светским, а Талибан мрачная группа исламистов.

И если талибов действительно можно назвать мрачными, то тезис о светском режиме в Кабуле вызывает большие сомнения.



Светский режим был при Наджибулле. И он сопротивлялся отчаянно. Не имея союзников, преданный всеми, светский Афганистан умирал тяжело и трагически. Тысячи убитых, замученных и казнённых, десятки тысяч беженцев, это не Талибан, это Правительство Моджахедов, наследником которого и являлось Кабульское правительство. Достаточно, посмотреть на биографию Первого Президента Афганистана при американцах, выходца из одного из знатных семейств Хамида Карзая, одного из лидеров моджахедов, а затем и лица обвиняемого Пакистаном в тесных связях с талибаном.



Сторонники светского развития безусловно были в проамериканской власти, но надо понимать, что светское направление было скорее показушным в марионеточном правительстве. И в этом была трагедия этих людей которые не могли и не имели возможностей переломить ход общественной жизни Афганистана.



Узость образованной прослойки в Афганистане, дикая нехватка специалистов ( мы не берем массовую подготовку банковский клерков при американцах) вела к тому, что они сами по себе являются большой ценностью, а их связь с правящей элитой всегда давала некоторые шансы на выживание. И можно увидеть одного и того же летчика, бомбившего при Наджибулле моджахедов, при моджахедах бомбившего талибов, при Талибан бомбившего моджахедов, при американцах бомбившего опять талибов, а сейчас имеющего шансы попасть обратно в авиацию талибов. Этот же можно сказать про чиновников и многих других.



Если искать историческое сравнение, то наверно лучше всего под описание событий в Афганистане подойдут войны милитаристов в Китае в 20-30 годы прошлого века, но с несколько другими акцентами и с религиозной окраской.



3. Падение Исламской Республики.



Талибан по своему характеру скорее напоминает военно-религиозный средневековый орден, чем народное движение.



После поражения от американцев, сохранив костяк, а главное имея относительно безопасную базу на территории Пакистана в зоне Талибан стал набирать силу, как организация противостоящая иностранной оккупации, изменениям традиционного образа жизни, а главное предоставляя социальный лифт для многих в их беспросветной нищете и прозябанию на социальном дне.



Американское правительство захватив Афганистан не было в состоянии дать большинству афганцев ничего. Ни создать промышленность, ни каким либо образом попытаться вытащить развитие Афганистана вперёд. Наоборот желая сохранить контроль, американцы не стремились оттеснить от власти знатные семьи, разрушить социальную иерархию или решительно изменить экономический уклад. С одной стороны это снижало напряженность, но с другой лишало Кабульское правительство какой либо серьезной социальной опоры.



Все же изменения внесенные американцами в экономике, по большому счету были связаны с привлечением местного населения к обслуживанию оккупационных сил.



Объявление о выводе войск, заставило элиту Афганистана определяться. Сопротивление и борьба на смерть ничего ей не давала (мы не берем отдельных представителей, которым было чего терять), с другой стороны переход под власть Талибана сохранял их влияние и предотвращал разного рода неожиданности.



Необходимо понимать, что афганское общество является традиционным, а не европейским. Если европейское общество сталкиваясь с тупиком и необходимостью модернизации идет по пути реформ и даже революций, то в традиционном обществе часто побеждает линия, на возврат к традиции, к истокам.

Для примера, две страны в 17 веке столкнулись с тупиком. Если Россия пошла по пути глубокой модернизации и европеизации, то Османская империя пошла по пути возврата к истокам, к "чистому" исламу и отказу от разного рода наслоений. По существу оказавшись не в состоянии провести модернизацию.



Афганское общество в нынешнем виде оказалось не готово к модернизации и предпочло возврат к традиции.



Ну а дальше военная составляющая падения.

Потрясающая коррупция в армии, когда генералы строили дворцы вместо обучения и подготовки, корысть офицеров занимавшихся отловом людей на улице, а затем закрывающими глаза на дезертирство пойманных кладя жалование себе в карман. Предательство на всех уровнях, помноженное на назначение командиров не по способностям, а по семейным и клановым связям.

Назначение американцами в воюющей стране Верховного Главнокомандующего (Президента) лица хорошо говорящего по английски и прекрасного финансиста и банкира, но не являющегося сколько нибудь авторитетным в армии и обществе.

И если отельные даже не части, а подразделения пытались сопротивляться то, это было бессмысленно и безнадежно.



Именно отсутствие социальной базы у Кабульского правительства предопределило его моментальное падение. Если в Южном Вьетнаме была сильная прослойка тех кому было, что терять и потребовалось проведение нескольких крупных армейских операций для разгрома пусть и полуразложившейся армии Южного Вьетнама то в Афганистане за правительством была пустота.



* Движение Талибан пока еще является запрещенной в России террористической организацией.