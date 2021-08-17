Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Мое снятие с выборов резко изменило причину

Опубликовано 17.08.2021 автором в разделе комментариев 1

путин выборы собянин бюджет
Мое снятие с выборов резко изменило причину

Только что я сообщал, что меня сняли с муниципальных выборов в Щукино из-за признания недействительными 100 процентов подписных листов – на фоне того, что сами подписи все настоящие.

О цирке. Как снимают с муниципальных выборов

Теперь загадочным образом ситуация изменилась – у меня теперь не все подписные листы недействительные, а всего одной подписи не хватает для регистрации! И опять никто не сомневается в подлинности 5 отвергнутых комиссией подписей – не нравится лишь оформление.

Как это возможно?

Для начала протокол рабочей группы, прошедшей в минувшую пятницу, где и объявили поначалу о 100 процентах брака, я получил лишь после заседания комиссии ТИК, на которое решение о моем снятии с выборов и было принято – это грубое нарушение, но кого оно волнует?

Причем за мое снятие единогласно голосовали и представители КПРФ, и «Яблока», которые у нас вроде как оппозиционные.

Оказывается, в мое отсутствие рабочая группа назначила дополнительное экспертное исследование моих подписных листов – никому больше, только я удостоился. Ну и выявили, что хотя все подписи явно подлинные, но у 5 из них вроде как адреса заполнены не рукой избирателей, и не моей. А это ну никак не позволяет допустить на выборы. Четыре эксперта-почерковеда старались! Думаю, при таком усердии и мою подпись можно признать не моей. А что?

Но не один я удостоился – бывший многолетний и популярный глава управы Уваров тоже не прошел по подписям. Хотя ему-то можно было даже из дома не выходить – граждане сами бы приходили к нему домой и ставили подписи. Но – не прошел Уваров.

Еще один молодой человек никак не смог участвовать – у него с подписями все в порядке, но вверху подписных листов не написано «г.Москва». Вроде бы и так ясно, что муниципалитет Щукино не в Воронеже и не в Сан-Франциско, а нельзя!

Зато кандидат с фамилией Гребенников был без проблем зарегистрирован в округе, где идет нежелательный для исполнительной власти глава муниципального совета Андрей Гребенник!

На двойников Уварову и Баранову решили не тратиться.

В общем, лишенец я. По-любому лишенец... 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 5
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Риббентроп написал 17.08.2021 11:29
Быстренько найти этих пять подписантов и в суд на экспертов! Или все-таки? Эх, где наши штурмовики?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Считаете ли вы, что партия власти виновата во всех наших бедах?:
Результаты
Интернет-ТВ
Обзор новостей: ЕСПЧ подтвердил законность принятых решений по делу Грудинина
Обзор новостей: ЕСПЧ подтвердил законность приняты...
16.08.2021
Михаил Делягин: Нет, не повесят... На кол посадят!
Михаил Делягин: Нет, не повесят... На кол посадят!
17.08.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Михаил Делягин: Нет, не повесят... На кол посадят! (0)
Шедевр (0)
Голожопые обогнали Америку (0)
Мое снятие с выборов резко изменило причину (1)
Немного о падении Исламской Республики (0)
Историком быть опасно в стране победившей талибанды (19)
Россия, Афганистан и будущее человечества (24)
Обзор новостей: ЕСПЧ подтвердил законность принятых решений по делу Грудинина (0)
Обзор новостей: ЕСПЧ подтвердил законность принятых решений по делу Грудинина (0)
ЕСПЧ предательски отказал Грудинину в звании честного человека (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
orphoprosecutor orphoprosecutor: Если надо объяснять, то не надо объяснять
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Вас расстреляют, но в хорошей компании
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Добыча рыбы в России, и та оказалась под угрозой
Дарья Митина Дарья Митина: Алло, гараж
Дарья Митина Дарья Митина: Мнения разделились:)))
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
 
              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss