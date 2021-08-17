Мое снятие с выборов резко изменило причину

Только что я сообщал, что меня сняли с муниципальных выборов в Щукино из-за признания недействительными 100 процентов подписных листов – на фоне того, что сами подписи все настоящие.

О цирке. Как снимают с муниципальных выборов

Теперь загадочным образом ситуация изменилась – у меня теперь не все подписные листы недействительные, а всего одной подписи не хватает для регистрации! И опять никто не сомневается в подлинности 5 отвергнутых комиссией подписей – не нравится лишь оформление.

Как это возможно?

Для начала протокол рабочей группы, прошедшей в минувшую пятницу, где и объявили поначалу о 100 процентах брака, я получил лишь после заседания комиссии ТИК, на которое решение о моем снятии с выборов и было принято – это грубое нарушение, но кого оно волнует?

Причем за мое снятие единогласно голосовали и представители КПРФ, и «Яблока», которые у нас вроде как оппозиционные.

Оказывается, в мое отсутствие рабочая группа назначила дополнительное экспертное исследование моих подписных листов – никому больше, только я удостоился. Ну и выявили, что хотя все подписи явно подлинные, но у 5 из них вроде как адреса заполнены не рукой избирателей, и не моей. А это ну никак не позволяет допустить на выборы. Четыре эксперта-почерковеда старались! Думаю, при таком усердии и мою подпись можно признать не моей. А что?

Но не один я удостоился – бывший многолетний и популярный глава управы Уваров тоже не прошел по подписям. Хотя ему-то можно было даже из дома не выходить – граждане сами бы приходили к нему домой и ставили подписи. Но – не прошел Уваров.

Еще один молодой человек никак не смог участвовать – у него с подписями все в порядке, но вверху подписных листов не написано «г.Москва». Вроде бы и так ясно, что муниципалитет Щукино не в Воронеже и не в Сан-Франциско, а нельзя!

Зато кандидат с фамилией Гребенников был без проблем зарегистрирован в округе, где идет нежелательный для исполнительной власти глава муниципального совета Андрей Гребенник!

На двойников Уварову и Баранову решили не тратиться.

В общем, лишенец я. По-любому лишенец...