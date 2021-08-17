Голожопые обогнали Америку

Россия обогнала США по росту экономики

Во втором квартале года рост валового внутреннего продукта (ВВП) России составил 10,3 процента на годовом уровне, свидетельствуют предварительные оценки, представленные Росстатом. Таким образом, по темпам роста экономики страна обогнала США, где в апреле-июне ВВП вырос на 6,5 процента.

Такого поквартального роста страна не знала с начала 21-го века, показатели некоторых отраслей просто поражают воображение: пассажирооборот вырос на 250%, секторы водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов поднялись на 30%, розничный товарооборот стал больше почти на четверть, оптовый – почти на 20%.

При этом в предшествующем квартале, по данным Росстата, ВВП снижался, что отмечалось в целом с начала пандемии. Собственно, мы сейчас и наблюдаем восстановительный рост. Думаю, в Афганистане в скором времени ожидается рост еще выше – потому что там упало всё вообще до нуля.

И скоро нам продемонстрируют просто ошеломительные цифры, подтверждающие высокую экономическую эффективность правительства дикарей…

Долги россиян по кредитам наличными бьют рекорды — только за июль они взяли 1,7 млн ссуд

В июле банки и финансовые организации выдали населению 1,7 миллиона ссуд - на 34% больше, чем в июле 2020 года.

За январь - июль 2021 года банки предоставили гражданам 10,7 млн кредитов "наличными", что на 42% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда количество выдач сильно сократилось на фоне первой волны пандемии.

Выдачи кредитов наличным оказались рекордными в количественном выражении, несмотря на рост ключевой ставки, который привел к удорожанию кредитов для заемщиков.

Ну рост же у нас ошеломительный… Вот люди и берут кредиты - купить чего, заплатить за коммуналку… А откуда еще возьмется рост 30 процентов в водоснабжении и канализации?

Бедность стала главной причиной разводов в РФ

Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

"Основная декларируемая причина для развода – это бедность. В качестве повода для развода этот фактор указала треть респондентов (33%). Для сравнения: взаимное непонимание (15%), неверность одного из партнеров (14%), бытовые проблемы (10%), а также несовместимость характеров и пьянство (по 8%) называли куда реже", - отмечают социологи.

Материальную зависимость супругов друг от друга называли препятствием для развода 21% опрошенных, 16% убеждены, что разводу могут помешать сложности с разделом жилья и другого имущества, а 15% сослались на этнические и религиозные обычаи.

Но главное и там, и там – бедность…