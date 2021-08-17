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Московский листок

Шедевр

Опубликовано 17.08.2021 в разделе комментариев 0

москва выборы собянин
Шедевр

После громадного пустыря на месте гостиницы «Россия» и «зеленой девушки» из ковролина - скульптуру в виде комков мятой глины «Большая глина № 4» установили 15 августа на Болотной набережной в Москве перед фасадом ГЭС-2.

Изваяние швейцарского скульптора Урса Фишера представляет собой, по замыслу автора, мятые комки глины, положенные один на другой, скульптор задумал создать памятник материалу, из которого художник может создать шедевр.

Наверно, скоро появится и памятник материалу, который получается в организме после переработки разной по составу пищи.

А что?

А.Б.



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