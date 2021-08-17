Ждем ли мы талибов?

Рамзан Кадыров назвал события в Афганистане очередной американской аферой против мусульман и добавил, что союзным государствам России необходимо укрепить границы и готовиться к худшему.

"Говорили, что никогда не выйдут оттуда, теперь бросили всех и сбежали. Представьте, десятилетиями там погибают люди, там уже больше двух миллионов было погибших мирных жителей, еще лет пять назад. Сейчас сколько погибло там?", — сказал он в прямом эфире на странице своего сына Адама в Instagram.

"Поэтому нам, нашим союзным государствам надо укреплять границы, готовиться к худшему ", — подчеркнул Кадыров.

И тут я согласен с Кадыровым на все сто – опасность грозит серьезная.

Но в чем опасность? В том, что талибы прибегут в тапочках в Чечню или в Воронеж?

Нет, опасность в том, что как только вышли оккупационные войска, население немедленно открыло все ворота наступающим талибам. Все, включая 300-тысячную вооруженную американцами армию, перешли на сторону талибов.

А что помешает сделать это таджикам или узбекам? У них режимы более народные, чем посаженный оккупантами президент Гани, убежавший с кассой немедленно?

У меня нет сомнений, что Кадыров никуда не побежит. За его начальника так уверенно не скажу. Хотя и некуда бежать особенно... А вот остальные сограждане не побегут ли записываться в Талибан?

Это и есть настоящая угроза.

А.Б.

PS. А вот эта история вроде бы нипричем, а на самом деле - именно про это. Про то, что безвыходность ситуации заставляет искать выход в самых неожиданных местах.

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