Ждем ли мы талибов?

Рамзан Кадыров назвал события в Афганистане очередной американской аферой против мусульман и добавил, что союзным государствам России необходимо укрепить границы и готовиться к худшему.
"Говорили, что никогда не выйдут оттуда, теперь бросили всех и сбежали. Представьте, десятилетиями там погибают люди, там уже больше двух миллионов было погибших мирных жителей, еще лет пять назад. Сейчас сколько погибло там?", — сказал он в прямом эфире на странице своего сына Адама в Instagram.
"Поэтому нам, нашим союзным государствам надо укреплять границы, готовиться к худшему ", — подчеркнул Кадыров.
И тут я согласен с Кадыровым на все сто – опасность грозит серьезная.
Но в чем опасность? В том, что талибы прибегут в тапочках в Чечню или в Воронеж?
Нет, опасность в том, что как только вышли оккупационные войска, население немедленно открыло все ворота наступающим талибам. Все, включая 300-тысячную вооруженную американцами армию, перешли на сторону талибов.
А что помешает сделать это таджикам или узбекам? У них режимы более народные, чем посаженный оккупантами президент Гани, убежавший с кассой немедленно?
У меня нет сомнений, что Кадыров никуда не побежит. За его начальника так уверенно не скажу. Хотя и некуда бежать особенно... А вот остальные сограждане не побегут ли записываться в Талибан?
Это и есть настоящая угроза.
А.Б.
PS. А вот эта история вроде бы нипричем, а на самом деле - именно про это. Про то, что безвыходность ситуации заставляет искать выход в самых неожиданных местах.
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Агитатор написал 17.08.2021 13:02