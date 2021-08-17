Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Ждем ли мы талибов?

Опубликовано 17.08.2021 в разделе комментариев 1

путин цензура выборы кремль
Ждем ли мы талибов?

Рамзан Кадыров назвал события в Афганистане очередной американской аферой против мусульман и добавил, что союзным государствам России необходимо укрепить границы и готовиться к худшему.

"Говорили, что никогда не выйдут оттуда, теперь бросили всех и сбежали. Представьте, десятилетиями там погибают люди, там уже больше двух миллионов было погибших мирных жителей, еще лет пять назад. Сейчас сколько погибло там?", — сказал он в прямом эфире на странице своего сына Адама в Instagram.

"Поэтому нам, нашим союзным государствам надо укреплять границы, готовиться к худшему ", — подчеркнул Кадыров.

И тут я согласен с Кадыровым на все сто – опасность грозит серьезная.

Но в чем опасность? В том, что талибы прибегут в тапочках в Чечню или в Воронеж?

Нет, опасность в том, что как только вышли оккупационные войска, население немедленно открыло все ворота наступающим талибам. Все, включая 300-тысячную вооруженную американцами армию, перешли на сторону талибов.

А что помешает сделать это таджикам или узбекам? У них режимы более народные, чем посаженный оккупантами президент Гани, убежавший с кассой немедленно?

У меня нет сомнений, что Кадыров никуда не побежит. За его начальника так уверенно не скажу. Хотя и некуда бежать особенно... А вот остальные  сограждане не побегут ли записываться в Талибан?

Это и есть настоящая угроза.

А.Б.

PS. А вот эта история вроде бы нипричем, а на самом деле - именно про это. Про то, что безвыходность ситуации заставляет искать выход в самых неожиданных местах.

О цирке. Как снимают с муниципальных выборов



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Агитатор написал 17.08.2021 13:02
Эта никчемная, ублюдочная кремлевская власть специально нагнетает обстановку в стране - якобы, надобно сплотиться вокруг Кремля, чтобы противостоять врагам Руси-матушки. Но на что способны эти мародеры - импотенты в деле государственного строительства на благо народа?! Только на грабеж! Русскому народу с ними не по пути! Вся власть Советам трудящихся!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Считаете ли вы, что партия власти виновата во всех наших бедах?:
Результаты
Интернет-ТВ
Обзор новостей: ЕСПЧ подтвердил законность принятых решений по делу Грудинина
Обзор новостей: ЕСПЧ подтвердил законность приняты...
16.08.2021
Михаил Делягин: Нет, не повесят... На кол посадят!
Михаил Делягин: Нет, не повесят... На кол посадят!
17.08.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Ждем ли мы талибов? (1)
Михаил Делягин: Нет, не повесят... На кол посадят! (0)
Шедевр (0)
Голожопые обогнали Америку (0)
Мое снятие с выборов резко изменило причину (2)
Немного о падении Исламской Республики (0)
Историком быть опасно в стране победившей талибанды (20)
Россия, Афганистан и будущее человечества (26)
Обзор новостей: ЕСПЧ подтвердил законность принятых решений по делу Грудинина (0)
Обзор новостей: ЕСПЧ подтвердил законность принятых решений по делу Грудинина (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
orphoprosecutor orphoprosecutor: Если надо объяснять, то не надо объяснять
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Вас расстреляют, но в хорошей компании
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Добыча рыбы в России, и та оказалась под угрозой
Дарья Митина Дарья Митина: Алло, гараж
Дарья Митина Дарья Митина: Мнения разделились:)))
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
 
              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss