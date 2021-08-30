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Московский листок

Ф. Энгельс не согласен: "...будто государство - это социализм"

Опубликовано 30.08.2021 автором Петлюк Владимир в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Ф. Энгельс не согласен: "...будто государство - это социализм"

Со времен СССР различие между капитализмом и социализмом определялось по форме собственности: есть частная собственность - капитализм, преобладает государственная собственность - социализм.

Именно против государственной собственности как главного признака социализма выступал Энгельс в своем письме Бернштейну от 12.3.1881 г.:

"Это чисто корыстная, манчестерски-буржуазная фальсификация называть «социализмом» всякое вмешательство государства в свободную конкуренцию ... этот мнимый социализм является всего лишь феодальной реакцией, с одной стороны, и предлогом для выкачивания денег ... Принудительные выборы под наблюдением назначенного государством начальства вместо фабричных надсмотрщиков - хорош социализм! Но к этому придешь, если поверишь ... будто государство - это социализм!" (Сочинения 2 издание, т. 35, стр. 140).

Эти слова Энгельса точнейшим образом характеризуют СССР и современную Россию.

В СССР, при сохранении наемного труда и государственной собственности, не было ни рынка, ни частной собственности. Но стихийность наемного труда погубила экономику СССР.

В современной России при сохранении наемного труда и преобладании государственной собственности есть и рынок, и частная собственность, но Россия гибнет на наших глазах.

Народу и власти пора уже понять, государственная собственность ни с рынком и частной собственностью, ни без них не приносит социализма и благосостояния народу, но она есть возможность ликвидировать негативные свойства наемного труда введением неизменных окладов для всех форм собственности.



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