Обзор новостей: Мое снятие с выборов резко изменило причину Обзор новостей с Анатолием Барановым. 1 Россия обогнала США по росту экономики https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Долги россиян по кредитам наличными бьют рекорды — только за июль они взяли 1,7 млн ссуд 3 Бедность стала главной причиной разводов в РФ 4 Мое снятие с выборов резко изменило причину https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Власти Москвы прививают гражданам новый художественный вкус https://forum-msk.org/material/news/1... 6 Рамзан Кадыров назвал события в Афганистане очередной американской аферой против мусульман 7 В 17 регионах России ГИБДД начала использовать дроны для выявления нарушений ПДД 8 Историком быть опасно в стране победившей талибанды https://forum-msk.org/material/news/1... 9 В Таджикистане разрешили легально откупаться от службы в армии за за 160 тыс. рублей



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