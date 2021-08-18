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Московский листок

Обзор новостей: Мое снятие с выборов резко изменило причину

Опубликовано 18.08.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

1 Россия обогнала США по росту экономики

https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Долги россиян по кредитам наличными бьют рекорды — только за июль они взяли 1,7 млн ссуд

 

3 Бедность стала главной причиной разводов в РФ

 

4 Мое снятие с выборов резко изменило причину

https://forum-msk.org/material/news/1...

5 Власти Москвы прививают гражданам новый художественный вкус

https://forum-msk.org/material/news/1...

6 Рамзан Кадыров назвал события в Афганистане очередной американской аферой против мусульман

 

7 В 17 регионах России ГИБДД начала использовать дроны для выявления нарушений ПДД

 

8 Историком быть опасно в стране победившей талибанды

https://forum-msk.org/material/news/1...

9 В Таджикистане разрешили легально откупаться от службы в армии за за 160 тыс. рублей



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