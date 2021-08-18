Обзор новостей: Мое снятие с выборов резко изменило причину

Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 Россия обогнала США по росту экономики
https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Долги россиян по кредитам наличными бьют рекорды — только за июль они взяли 1,7 млн ссуд
3 Бедность стала главной причиной разводов в РФ
4 Мое снятие с выборов резко изменило причину
https://forum-msk.org/material/news/1...
5 Власти Москвы прививают гражданам новый художественный вкус
https://forum-msk.org/material/news/1...
6 Рамзан Кадыров назвал события в Афганистане очередной американской аферой против мусульман
7 В 17 регионах России ГИБДД начала использовать дроны для выявления нарушений ПДД
8 Историком быть опасно в стране победившей талибанды
https://forum-msk.org/material/news/1...
9 В Таджикистане разрешили легально откупаться от службы в армии за за 160 тыс. рублей
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