Женщина в белом и взрыв в Воронеже

Даже не интересуясь подробностями можно удивиться тому, как быстро закончилось в СМИ обсуждение взрыва в Воронеже. А ведь, кажется, было не рядовое убийство по пьянке, а весьма квалифицированный теракт, правда, власти никак этот взрыв терактом признать не хотят.

Теракт в Воронеже почему-то так не называют

И вот тут интересен вопрос, а почему не хотят? И почему все быстро заткнулись?

Итак, 12 августа в маршрутном автобусе ПАЗ произошел взрыв, а уже 13 апреля СМИ запестрели итогом: «Причиной взрыва автобуса в Воронеже назвали газовый баллон у пассажирки». И подробности:

«Следствие установило предварительную причину взрыва автобуса в Воронеже. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, взорвался баллон для газовой горелки модели Primus, который везла одна из пассажирок.

Версия теракта не подтверждается, заявил источник в правоохранительных органах изданию «Коммерсантъ». По его словам, на месте взрыва не найдены поражающие элементы, также не обнаружены проникающие отверстия в автобусе.

По факту взрыва транспортного средства возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»). Следователи назвали неисправность технического оборудования основной версией взрыва автобуса».

Вы что-то поняли? Пассажирка оказывала услугу пассажирам автобуса с помощью примуса и не соблюла правила безопасности? Не шофер, не владельцы дизельного автобуса, а пассажирка?? Неисправность «горелки модели Primus», как причина взрыва автобуса? Это серьёзно?? Простите, но инкриминируемая статья никак не описывает то, что произошло! Какое, к чёрту, «выполнение работ»?? Если это не теракт, то убийство способом, опасным для жизни многих, и надо искать убийцу, а не нарушение инструкций по ТБ.

При сегодняшнем дебилизме следователей, судей и работников СМИ, такое сообщение о взрыве не удивляет, но должен уточнить, что часто используемое следствием и СМИ объяснение «взрыв баллона» по своему смыслу равноценно объяснению «взорвалась охапка дров». Баллоны никаким образом не могут взорваться, если не пытаться поднимать давление газа в них, к примеру, нагревом, или как-то ослабить прочность корпуса баллона.

Можно выпустить газ из баллона (или из системы подачи газа в квартиры) и смешать газ с кислородом воздуха, а затем поджечь полученную смесь. Тогда произойдёт объёмный взрыв, порою очень мощный, но это будет взрыв газа, а не баллона. Мало этого, в бытовые горючие газы введен крайне вонючий компонент, посему при утечке газа из баллона, эту утечку все это унюхают задолго до того, как образуется взрывоопасная смесь.

Не буду особо умничать, поскольку никогда специально взрывами не занимался, но судя по своему заводскому опыту (а у нас на печах взрыв газов был хотя и нежелательным, но вполне обыкновенным делом) хочу сказать, что взрыв в воронежском автобусе действительно похож на взрыв газа, но не просто газа, а на двойной взрыв – неким малым взрывом сначала был разрушен сам баллон для газа, а мгновенно смешавшийся с кислородом салона газ вспыхнул, добавив силу первоначальному взрыву. То есть баллон с газом был как усилитель иного небольшого взрывного устройства. Это должно было бы без проблем установлено видом газового баллона, но ведь о том, как выглядят остатки баллона, – следствие молчит.

Хотя во всём ином следствие «как реактивное». Смотрите, взрыв произошёл в 12 августа в 21:11:07, а уже препарированное видео с регистратора наблюдения за этой остановкой было снято с Телеграмм канала и выложено, скажем, на новостном портале rusnext.ru в 23:00 – менее, чем через два часа!

Вот посмотрите на это препарированное видео:

https://rusnext.ru/news/1628798431244639

Я сначала ничего не заметил, тем более, что внимание в таких роликах сосредотачивается на взрыве и последующих событиях, и поведение женщины в белом в начале сюжета, которая как бы только вышла из автобуса, не обращаешь внимания. А надо! Ведь на такое происшествие как взрыв или громкий звук мы не только автоматически съёживаемся, мы ещё и оборачиваемся. А эта женщина даже голову не повернула и только ускорила шаг. И тот, кто немедленно выложил эту запись в интернет, видел эту ненормальность, мало этого, он видел гораздо больше, но не захотел нам это показать и срезал начало ролика.

Полностью прошедшее видно на этой записи:

https://www.yapfiles.ru/show/2591773/7fdf818925917e43c90ff8a4a4ec238e.mp4.html

Оказывается, женщина кого-то сажает в автобус и довольно долго прощается, говоря какие-то напутственные слова и даже, кажется, они целуются.

И после этого прощания она даже не повернулась узнать, что случилось с близким ей человеком в результате взрыва?! Простите, но это могло быть только в случае, если она знала, что произойдёт. И тот, кто выложил первоначальный ролик в интернет, тоже знал, что произошло, иначе не отрезал бы от ролика его самую значащую для следствия часть. Если, конечно, это не отрезало само следствие.

Вот и вопрос: кто, кого и за что убивал с помощью женщины в белом?