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Московский листок

Россия объявлена основной военной угрозой для Соединенных Штатов

Опубликовано 18.08.2021 в разделе комментариев 4

сша война рф
Россия объявлена основной военной угрозой для Соединенных Штатов

Россия в настоящее время является основной военной угрозой для Соединенных Штатов. Такое мнение во вторник выразил глава Северного командования ВС США генерал Глен Ванхёрк, выступая в онлайн-формате в Центре стратегических и международных исследований.

"Россия представляет собой первоочередную военную угрозу нашей родине, они развивают средства, которых не существовало еще 20 лет назад", - сказал он и отметил российские достижения в сфере ракетных вооружений и строительства бесшумных подводных лодок. 

Ванхёрк также добавил, что "Китай и Россия развили очень продвинутые средства" в кибернетической и космической сферах.

***

Американские генералы, в отличие от наших, не склонны к "генеральскому трепу" - уж если сказал, то по делу. То есть, если четырехзвездный американский генерал на действительной службе сказал, что РФ джля США основной противник в военной сфере, то будьте спокойны, Америка уже предпринимает соответствующие меры.

Нет смысмла спорить, нужно понимать, какие это меры и чем они грозят нам - не режиму Путина в кремле, а именно нам, гражданам. Убивать будут главным образом нас, если что, и неважно, успеют перед смертью переодеть в зеленые штаны или так, в штатском...

Не думаю, что Штаты начнут против нас большую войну - время упущено, надо было это делать в конце 90-х.

Но массу неприятностей, вклбючая поддержку воюющих против нас режимов либо негосударственных формирований. А также любые вредные для нас действия в невоенных сферах, от экономики до культуры. В том числе создание невыносимой атмосферы для людей, работающих в стратегических отраслях - от отказа в визе на зарубежный курорт до провоцирования уголовных дел по измене родине для ведущих ученых, работающих по оборонной тематике. Мир стал открытым, и это навсегда, поэтому подбросить ретивому оперу компрометирующий материал на нужного человека - плевое дело.

Думаю, в нашу жизнь скоро возвратится забытое слово "вредительство". "Изменник родины" уже вернулся.

Несомненно возрастет вербовочная активность иностранных спецслужб, но не только и не столько, чтобы реально выявить шпионов и вредителей, а чтобы создать в обществе невыносимую атмосферу страха и ожидания измены. Любой, кто потом это прекратит или хотя бы пообещает прекратить, будет героем. Но не обязательно героем России...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
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В чем прикол?
Чучхуист написал 18.08.2021 02:41
Выписывать вензелями случайно брошенную фразу американского генерала, вынюхивать пук германского посла и выискивать признаки поклона у японского атташе. Что и кому вы, индейцы, пытаетесь доказать на пальцах? Вас видно, как на солнце папиросную бумагу и с вас смешно. Не позорьтесь, олухи!
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Коль желаешь жит в канаде, Не забудь про гейпарады! Пи-дарасы под окном - Это форменный дурдом!
11011JATOTBOGVAM! написал 18.08.2021 02:27
"Думаю, в нашу жизнь скоро возвратится забытое слово "вредительство". "Изменник родины" уже вернулся."
- То таки в сегодняшней РФ-ии - это просто синонимы слова "оппозиция" - то таки да! Вспомните, например, свою борьбу против карантинных мер! Таки сколько жизней она стоила стране! Эта сволочь вся прикормленная (кроме той, которую из "Брежневских Дурок" выпустили - то таки та работает "за идею" - то таки да!
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Не пытайтесь себе льстить, туземцы
Чучхуист написал 18.08.2021 02:25
Писюн в одной руке, копье в другой - размалеванные морды и угрожающий пук. Как противно и мерзко смотреть на эти жалкие потуги. Когда горилла бьет себя в грудь, рычит и показывает клыки - вопросов нет, нужно становиться на лыжи. Когда это делает русский, то хочется дать ему чупа-чупс и подсрачник
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(без названия)
Кунгуру написал 18.08.2021 02:04
Всякое государство, которое не позволяет себя грабить, представляет угрозу бывшему гегемону.
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