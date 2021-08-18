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Московский листок

Каждый седьмой завод в России оказался на грани банкротства

Опубликовано 18.08.2021 в разделе комментариев 0

путин экономика росстат минэкономики
Каждый седьмой завод в России оказался на грани банкротства
Каждое седьмое предприятие обрабатывающего сектора российской промышленности находится в предбанкротном состоянии. Такие данные приводит Центр конъюнктурных исследований ВШЭ по итогам опроса руководителей более 4 тысяч производственных компаний из 82 субъектов РФ.
 
Примерно 15% фабрик и заводов являются крайне «неэффективными, убыточными и балансирующими на грани банкротства», выпуская продукцию, которая неконкурентоспособна, не пользуется спросом, а зачастую просто не нужна, говорится в обзоре ВШЭ о деловой активности в промышленности в июле.
 
В минусе оказался каждый третий производитель компьютеров, электронных и оптических изделий (32,6%), табачных изделий (35,5%), напитков (31%) и полиграфической продукции (38%).
 
Убыточно 21,5% фармацевтики, 29,8% машиностроения, 22,5% металлургии, 27,5% пищевой промышленности.
 
Наименьшая доля – 14,7% – в производстве кожи и изделий из нее, а также в секторе «резиновых и пластмассовых изделий» (15,9%).
 
На 1 июня 1,4 тысячи фабрик и заводов обрабатывающего сектора накопили 2,037 триллиона рублей долгов – почти половину всей просроченной задолженности юрлиц в экономике. Из этой суммы 1,347 трлн предприятия должны поставщикам, а еще 33,3 млрд – в бюджеты и внебюджетные фонды.
 
Рекордсменам по неоплаченному долгу остаются российские НПЗ, просрочившие платежи на 1,067 трлн рублей.
 
Крупную задолженность перед поставщиками накопили производители лекарства (25,5 млрд рублей), бумаги (12,9 млрд) и металлурги (101,6 млрд).
 
По последним данным Росстата, за январь-май среди крупных и средних промышленных предприятий в обрабатывающем секторе 27,8% работали с убытком. Число корпоративных банкротств уже растет в России впервые за четыре года: в январе-июне несостоятельными были признаны 4918 юридических лиц.
 
При этом кредиторы сообщили о намерении обанкротить 15955 должников. Это на 29,6% больше, чем годом ранее, и на 14,6% выше показателя, чем за первую половину докризисного 2019 года.


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